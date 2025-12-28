El Cultural La vida de Brigitte Bardot, en imágenes Reuters / EFE Publicada 28 diciembre 2025 11:36h Actualizada 28 diciembre 2025 13:15h 1 de 10 Brigitte Bardot en un fotograma de 'Y Dios creó a la mujer' Brigitte Bardot en un fotograma de 'Y Dios creó a la mujer' (1956). 2 de 10 Brigitte Bardot en Almería Brigitte Bardot en el rodaje de Shalako en Almería (1968). 3 de 10 Brigitte Bardot durante el rodaje de la película francesa 'Las Petroleras' Brigitte Bardot durante el rodaje de la película francesa 'Las Petroleras' (1972), dirigida por Christian-Jaque y con la participación de Claudia Cardinale y Patty Shepard. 4 de 10 Brigitte Bardot junto a un cabrito Brigitte Bardot junto a un cabrito. La actriz fue una gran defensora de los derechos de los animales. 5 de 10 Brigitte Bardot acaricia a un perro callejero en París Brigitte Bardot acaricia a un perro callejero en un refugio para animales abandonados en las afueras de París, el 3 de octubre de 1987. 6 de 10 Brigitte Bardot con Patrick Gilles Brigitte Bardot con Patrick Gilles en Almería. 7 de 10 Brigitte Bardot en Rumanía La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot habla con los periodistas a su llegada a Bucarest, Rumanía, el 4 de febrero de 1998. 8 de 10 Brigitte Bardot y el presidente rumano Emil Constantinescu Bardot, a sus 64 años, asistió a una conferencia internacional sobre perros callejeros celebrada en Bucarest para poner en marcha un programa de castración de los aproximadamente 200.000 perros sin hogar de la ciudad. Durante su visita, se reunió en el palacio presidencial de Cotroceni con el presidente rumano Emil Constantinescu. 9 de 10 Brigitte Bardot se manifiesta contra la caza de focas Brigitte Bardot muestra en esta imagen una copia de 1969 de la revista francesa Paris Match con una foca en la portada, en Ginebra, el 5 de diciembre de 2005. Bardot lanzó un llamamiento en aquel momento al primer ministro canadiense Paul Martin para detener la caza de focas. 10 de 10 Bardot reacciona a imágenes de cacerías de focas Brigitte Bardot reacciona en esta fotografía a imágenes de cacerías de focas antes de una conferencia de prensa en Ottawa el 22 de marzo de 2006. Bardot se encontraba en Canadá para protestar contra la caza anual de focas en la costa este. Francia Brigitte Bardot Cine