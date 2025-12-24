Esta semana en tu quiosco: Lucía Solla Sobral, el debut literario más iluminador, en El Cultural

Lucía Solla Sobral fotografiada por Sara Fernández para la portada de El Cultural, 26 de diciembre.

Casi sin querer, Comerás flores (Libros del Asteroide) de Lucía Solla Sobral (Marín, 1989), se ha convertido en uno de los grandes éxitos del año que termina.

Publicada en septiembre, esta ópera prima sobre la violencia psicológica que sufre una joven a manos de su pareja supera ya las doce ediciones y los más de 25.000 ejemplares vendidos. Hablamos con la autora sobre la prehistoria de la novela que le ha cambiado la vida.

Además, repasamos otros de los mejores debuts literarios del año. Al éxito indudable de Solla Sobral, se suman espléndidas primeras novelas que hablan del desarraigo, de la vida en la España rural, de la juventud precaria, de la muerte, del deseo y del amor.

Mención especial merece el trasvase de ilustradores y poetas a la narrativa de primer nivel. Una lista en la que destaca la diversidad en los planteamientos de los autores –no es casual que el rango de edad sea más amplio que nunca–, pero sobre todo la audacia.

​

Y además:

LETRAS. En Ese montón de espejos rotos, Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, ofrece unas memorias fragmentarias donde mezcla vida pública y recuerdos personales, mostrando su vasta cultura literaria y reflexionando sobre la vocación literaria, la paternidad, la memoria de México y la muerte.

ARTE. En su exposición antológica en la Real casa de la moneda y Timbre de Madrid, la artista Esther Ferrer repasa décadas de trabajo uniendo feminismo y experimentación conceptual: una nueva medalla combativa, piezas sobre números primos y patrones matemáticos, proyectos espaciales, autorretratos fotográficos y documentación extensa de sus performances.

MÚSICA. El maestro canadiense Nézet-Séguin se estrena en el podio del concierto más mediático del año, el de Año Nuevo en Viena. Director musical del Metropolitan de Nueva York, gobernará a la Filarmónica de Viena en la tradicional cita del Musikverein con varias novedades en el programa.

CINE. Mariano Cohn y Gastón Duprat, la dupla de Competencia oficial, estrena Homo Argentum, una parodia salvaje de la Argentina actual en 16 viñetas que ha generado una encarnizada polémica, en la que ha intervenido hasta Milei, y que ha triunfado en taquilla.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron despide el año recordando que el 2025, marcado por el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas, le permitió concluir su extensa historia de la física cuántica.

