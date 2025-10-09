Esta semana en tu quiosco: Carmen Maura, nueva musa del cine de terror, en El Cultural

Carmen Maura en la portada de El Cultural del 10 de octubre de 2025. Foto: Nieves Díaz

Absoluto mito del cine español y europeo, Carmen Maura desembarca en Sitges, que se prolonga hasta el día 19, como nueva musa del cine de terror.

Recoge uno de los premios honoríficos del festival y presenta Vieja loca, en donde intrerpreta a una inquietante anciana. Además, en 2026 se alía de nuevo con Álex de la Iglesia. Está pletórica.

Y además:

LETRAS. La impresionante y perturbadora nueva novela de Joyce Carol Oates, El señor Fox, explora el daño profundo y extendido que puede causar un sociópata movido solo por su propio interés. La autora alterna pasado y presente en torno a un cadáver misterioso y muestra el sufrimiento ignorado de las víctimas.

Además, reseñamos el libro Lampedusa y España, obra que Gioacchino Lanza Tomasi completó antes de morir. Relata los últimos años de su primo lejano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autor de El Gatopardo, quien, en su madurez, se acercó junto a Lanza Tomasi a la lengua y literatura españolas, descubriendo los clásicos del Siglo de Oro.

ARTE. La exposición sobre Robert Rauschenberg, pionero en la transición del expresionismo abstracto al arte pop, en la Fundación March de Madrid celebra el centenario del artista con 187 obras que revelan su proceso artístico, el papel central de las imágenes y su innovador uso de técnicas y materiales.

TEATRO. Juan Echanove y Joaquín Climent dan vida a dos viejos amigos que se reencuentran en Esencia, obra dirigida por Eduardo Vasco y basada en el enigmático texto de Ignacio García May. “Un Matrix sin efectos especiales” que se estrena en el Teatro Español.

ÓPERA. Akhnaten, la tercera ópera del compositor estadounidense Philip Glass, aterriza en el Liceu de Barcelona en un montaje de Phelim McDermott. Una obra basada en la repetición y los vaivenes que contará con Karen Kamensek en el foso.

MÚSICA. Olga Pericet, Rafaela Carrasco, Manuel Liñán, Kelian Jiménez y María Toledo, entre otros, son las estrellas de la XX Suma Flamenca. El festival con más duende de la Comunidad de Madrid comienza el próximo martes 14 de octubre fundiendo tradición y vanguardia.

CINE. Con el Frankenstein de Guillermo del Toro y el Drácula de Luc Besson como principales reclamos, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña que arranca el viernes 9 de octubre se enfrenta a los desafíos del siglo XXI con encuentros, polémica y actitud.

Y entre los estrenos de la semana destacamos 'Una casa llena de dinamita', de Kathryn Bigelow. La directora de 'La noche más oscura' estrena un thriller sobre un misil nuclear que amenaza Estados Unidos, criticando la vulnerabilidad institucional y el belicismo con una profunda mirada a la crisis y los dilemas morales.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron reflexiona sobre cómo en épocas pasadas, la educación superior fue clave para el avance científico, aunque limitada socialmente.

Ejemplos como Faraday, destacado científico británico en electromagnetismo y electroquímica, muestran cómo la desigualdad dificultó el acceso al conocimiento científico para quienes no pertenecían a las élites. Sánchez Ron plantea así la necesidad de instituciones capaces de contrapesar esas barreras para evitar que el progreso beneficie solo a unos pocos privilegiados.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 10 de octubre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.