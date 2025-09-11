Esta semana en tu quiosco, entrevista con Alejandro Amenábar en El Cultural

Alejandro Amenábar entra en una etapa de madurez creativa con El cautivo, un emocionante filme de aventuras que aborda desde la ficción los cinco años en los que Miguel de Cervantes estuvo prisionero en Argel.

La película, protagonizada por Julio Peña, sigue la teoría de que el autor del Quijote mantuvo una relación carnal con su captor, Hasán Bajá, lo que le ayudó a salir indemne de sus intentos de fuga.

"Como contador de historias y como homosexual, renunciar a esta posible relación amorosa entre ambos personajes era como renunciar a mi propia naturaleza", afirma el director madrileño en la entrevista que protagoniza la portada de El Cultural de esta semana.

Y además:

LETRAS. Vuelve Cristina Fernández Cubas, una de las grandes autoras de relatos de la literatura en español. Publica Lo que no se ve, una colección de cuentos que dicen tanto con lo que manifiestan como con lo que ocultan y sugieren.

También reseñamos El arte de correr, ensayo en el que la autora Andrea Marcolongo investiva la relación de los griegos con el cuerpo y con el deporte.

ARTE. Trazamos el mapa de las nuevas galerías de arte de Madrid, que se suman a Apertura Gallery Weekend, evento que hace coincidir 57 inauguraciones de temporada. En plena desaceleración del mercado global, la capital española pisa el acelerador.

Además, celebramos el centenario del invento del fotomatón y repasamos su relación con el arte.

TEATRO. La directora Rosario Ruiz Rodgers estrena Los amores feroces, una obra basada en los textos que Octavio Paz escribió sobre el amor. Un elenco de cuatro actores y la dramaturgia de Jorge Volpi completan la nueva propuesta del Teatro de La Abadía.

MÚSICA. Fascinante despliegue de música clásica el que nos espera esta temporada, con gemas intemporales del repertorio y nuevas creaciones. Veremos por última vez a David Afkham como titular de la Orquesta Nacional. En Madrid y Oviedo, se homenajeará a Zubin Mehta, que conducirá la West-Eastern Divan de su amigo Barenboim. Y disfrutaremos de Ivan Fischer, Fabio Luisi, Jonathan Nott, Mirga Grazinyte-Tyla, María Dueñas, Simon Rattle y la casi centenaria organista Montserrat Torrent.

CINE. El neowéstern político Eddington, con dirección y guion del siempre impactante Ari Aster (Hereditary, Midsommar, Beau tiene miedo), se postula como una radiografía nihilista de la fragmentación social en Estados Unidos y sus tensiones irresolubles.

CIENCIA. Un detective del pasado llamado ADN: el académico y divulgador científico José Manuel Sánchez Ron dedica su artículo de esta semana a la paleogenética y sus grandes hallazgos, desde la reconstrucción del genoma de antiguos humanos al estudio de los efectos que los cambios de clima tuvieron en el ADN de plantas y cosechas, algo que nos puede servir de mucho de cara al futuro.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural.