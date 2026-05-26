Sinner inicia la conquista de Roland Garros con una cómoda victoria ante Clement Tabur

El número uno del mundo no le dio ninguna opción al tenis francés, a quien superó en tres rápidos sets (6-1, 6-3, 6-4).

Es el gran favorito ante la ausencia de Carlos Alcaraz y a pesar del esfuerzo físico del último mes y medio, Jannik Sinner sigue siendo una apisonadora.

Hasta la fecha, no sabe lo que es ganar el Grand Slam de la tierra batida y él sabe que este año lo tiene todo de cara. Es por ello que ha empezado fuerte el torneo desde el primer partido: victoria fácil ante Clement Tabur, número 171 del mundo (6-1, 6-3, 6-4).

No llegó a las dos horas un partido que el italiano empezó a allanar desde el primer juego, cuando le rompió el servicio a su rival. Un golpe duro demasiado pronto para su rival, cuya moral empezó a estar minada.

Sinner pone la primera piedra 🪨



El número uno arrolla a Clément Tabur (6-1, 6-3 y 6-4) en su debut en París y suma su 30ª victoria consecutiva. Juan Manuel Cerúndolo, su rival en segunda ronda.#RolandGarros pic.twitter.com/GmByEUxaU4 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 26, 2026

Poca historia tuvo el debut del transalpino, finalista de la pasada edición, en un torneo en el que aspira a sumar el único grande que le falta y en ausencia del español Carlos Alcaraz, vencedor de las dos últimas ediciones, aparece como el gran favorito para conseguirlo.



Su siguiente rival será el argentino Juan Manuel Cerúndolo, que derrotó al británico Jacob Fearnley, 6-2, 7-6(0) y 7-6(7), al que Sinner ya derrotó en Wimbledon en 2023 en primera ronda.



El partido de Sinner fue programado en la sesión nocturna, lo que permitió al tenista procedente de la falda alpina italiana escapar a las duras condiciones climáticas de París, que está viviendo el mayo más caluroso, con temperaturas por encima de los 30 grados.

A un set de la segunda ronda



Sinner se apunta también la segunda manga sin problemas#RolandGarros pic.twitter.com/SOS3oMVzlZ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 26, 2026



Unas condiciones que está previsto que prosigan toda la semana, lo que obligará al número 1 del mundo a adaptarse a jugar con calor.



El italiano parece imparable esta temporada, con 30 victorias consecutivas, cinco torneos de camino y ninguna derrota sobre arcilla, la que antes parecía su superficie más vulnerable y donde ya encadena 18 triunfos.



Sinner, que llama insistentemente a las puertas del exclusivo grupo de los jugadores que tienen todos los Grand Slam. Sería el séptimo en lograrlo y a sus 24 años, uno de los más jóvenes, igualado con Rafa Nadal y solo superado por Alcaraz, que lo hizo con 22.