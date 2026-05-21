Fernando Polo, doctor, analiza la lesión de Carlos Alcaraz: "La operación alargaría su regreso otros 3 o 4 meses"

La lesión de Carlos Alcaraz sigue generando preocupación en el mundo del tenis. El murciano anunció a principios de esta semana que renunciaba a toda la gira de hierba de este año para poder centrarse en su recuperación por lo que no jugará en Wimbledon esta temporada.

Uno de los especialistas que ha analizado públicamente el caso ha sido el doctor Fernando Polo, experto en cirugía de mano, muñeca y codo. El médico, entrevistado en El partidazo de Cope, explicó que el tratamiento conservador elegido por el entorno del tenista es el más razonable de todos.

De hecho, calificó el tratamiento como habitual y entendía los motivos de la poca información que sale a la luz: "Es normal que el equipo no desvele la lesión porque eso puede ser un punto débil a atacar por sus rivales".

Aunque para muchas personas el tiempo de baja de Alcaraz es demasiado largo, Fernando Polo explicó que está dentro de los plazos y que no es "nada sorprendente". Y que lo importante es recuperarse bien y no precipitarse: "Se está jugando muchos campeonatos futuros".

Pese a esto, sigue existiendo el temor de que este tratamiento conservador no de sus frutos y Alcaraz se vea obligado a pasar por quirófano al final de todo, un método que solo se plantea cuando el actual no funcione.

Alcaraz en la grada animando. Europa Press

Si el murciano se sometiese a una operación los plazos se alargarían ya que supondría una nueva inmovilización de unas seis semanas: "Probablemente la operación alargaría su regreso otros 3 o 4 meses. No adelanta plazos".

La ausencia de Alcaraz supone un duro golpe para la temporada de hierba. El español tenía previsto disputar varios torneos antes de Wimbledon para preparar una superficie en la que ya había demostrado un enorme nivel durante los últimos años. Finalmente, el objetivo será llegar en buenas condiciones a la gira americana.

Fernando Polo también explicó que la muñeca es una de las articulaciones más delicadas para cualquier jugador profesional. Los constantes impactos y giros durante los golpes generan una gran carga en la zona y una recuperación apresurada puede provocar recaídas o molestias crónicas difíciles de eliminar completamente.

Además, el español tiene afectado el extensor cubital carpo, un tendón que el especialista ha comparado con "el motor en un coche".

Carlos Alcaraz, en el torneo Conde de Godó. Europa Press

Por ese motivo, el entorno de Alcaraz quiere evitar cualquier riesgo innecesario. A sus 23 años, el murciano todavía tiene una larga carrera por delante y tanto el jugador como su equipo consideran que lo prioritario es asegurar una recuperación total antes de volver a competir oficialmente.

Mientras tanto, el tenis español seguirá pendiente de la evolución del número dos del mundo. La intención del jugador es regresar durante la gira norteamericana de pista dura, aunque todo dependerá de cómo responda la muñeca durante las próximas semanas de tratamiento y rehabilitación.