Carlos Alcaraz se baja del Mutua Madrid Open por su lesión en la muñeca: "Me duele no poder estar delante de mi gente"

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open. El tenista murciano anunció que la lesión de su muñeca es más grave de lo esperado y no le permitirá llegar a tiempo al torneo madrileño.

Será la segunda ausencia consecutiva del actual número 2 del mundo en el torneo madrileño después de que el año pasado tampoco pudiera competir por molestias en el aductor de la pierna derecha y el isquiotibial de la pierna izquierda.

"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo", comentó el propio tenista en una publicación en sus redes sociales.

"Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", dijo el de El Palmar para confirmar su ausencia en la capital de España.

Una ausencia muy dolorosa para el tenista, y también por supuesto para el propio torneo. Alcaraz no estará por segundo año consecutivo, y en esta edición tampoco participará Novak Djokovic. La presencia de Jannik Sinner tampoco está asegurada, por lo que el cartel podría sufrir un revés muy duro.

La lesión de la muñeca

Carlos Alcaraz ya anunció el pasado miércoles que se retiraba del Conde de Godó. En su primer partido en el torneo catalán ante el finlandés Otto Virtanen sintió unas molestias en la muñeca, aunque pudo terminar el encuentro incluso con victoria.

El triunfo le salió caro. Alcaraz pensaba que era una molestia como la que ya había sentido en ocasiones anteriores, pero en realidad se enfrentaba a algo mucho peor.

Carlos Alcaraz ejecuta un golpe en posición forzada. REUTERS

"Es una lesión más seria de lo que imaginábamos", comentó en la rueda de prensa de su despedida el murciano. "Tengo que escuchar lo que me viene mejor y lo que no repercuta a mi futuro", prosiguió para justificar su retirada del Conde de Godó.

La gira de tierra batida se tuerce por completo para Carlos Alcaraz con esta no comparecencia en el Mutua Madrid Open.

Through in two ✌️@carlosalcaraz begins his quest for a third Barcelona title with a 6-4 6-2 win over Virtanen!#BCNOpenBS pic.twitter.com/GL1fYuaPFR — Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2026

El murciano tenía previsto estar en todas las grandes citas de arcilla antes de Roland Garros. Comenzó en Montecarlo, donde cayó en la final ante Jannik Sinner, y después su plan era jugar en Barcelona, Madrid, Roma y terminar con París. Precisamente los torneos españoles son los que se quedarán sin poder disfrutar de él.

Ahora Alcaraz tendrá que encarar la recuperación de la mejor manera posible con la intención de llegar a punto a Roland Garros. No ha hablado de plazos el murciano, que podría regresar a la competición en Roma para preparar su defensa del título en París.