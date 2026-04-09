Carlos Alcaraz muestra dos versiones en la victoria ante Tomás Etcheverry y se mete en cuartos de final de Montecarlo

El número uno del mundo se vio sorprendido en el segundo set con dos breaks del argentino, aunque remontó y selló la victoria en dos sets (6-1, 4-6, 6-3).

Carlos Alcaraz ha comenzado la gira de tierra batida pisando el pie del acelerador y no tiene ninguna intención de quitarlo. Si en su estreno en Montecarlo arrolló al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-3, en los octavos de final ha hecho lo propio con Tomás Martín Etcheverry, aunque en esta ocasión le ha costado más sellar la victoria (6-1, 4-6, 6-3).

Durante el primer set, el partido ante el número 30 del mundo parecía calcomanía del que había disputado el martes. Con un juego agresivo apenas necesitó 26 minutos para llevárselo. Parecía que iba a ser una tarde plácida, pero Etcheverry sorprendió con dos breaks en el segundo set y a Carlitos se le empezó a ver tenso. Los fantasmas del pasado volvían.

Alcaraz fue de más a menos, apagándose con el paso de los minutos y cometiendo demasiados errores no forzados, hasta 16 de revés. Las famosas desconexiones que le caracterizaron en el pasado volvían a estar presentes. Al español se le veía nervioso y eso no era buena señal.

Después de haberse 'paseado' en el primer set -hasta 12 puntos jugados se tuvieron que disputar para que el argentino consiguiera el primero del partido-, el español se vio sorprendido en la segunda manga, cuando Etcheverry realmente empezó a jugar.

En el tercer juego, el argentino aprovechó la relajación de Alcaraz para romperle el saque y ponerse por delante en el set. Fue el inicio de todos los errores que llegaría a cometer Carlitos: voleas fáciles que se iban fuera, dejadas que se quedaban en la red... El vigente campeón había perdido la concentración.

"Ponte cabezón como hemos hablado antes", le decía Samu López a Alcaraz, quien sufría un juego en blanco que confirmaba el break del argentino. Nueve errores cometió en todo el primer set y en el cuarto juego de la segunda manga ya llevaba diez.

Grab your popcorn 🍿 @carlosalcaraz and @tometcheverry are into a decider after the Argentine claimed the second set 6-4!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/vcaJ3c2nm8 — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

Etcheverry tuvo esa pizca de suerte que se necesita también para plantar cara al número uno del mundo y después de que una bola tocara la red y cayera muerta al otro lado, el argentino logró el segundo break (6-1, 1-4).

Reaccionó el español y tras conectar unos buenos golpes con la derecha al contrapié de Etcheverry, le rompió el servicio al argentino. Volvió su famoso grito: "¡¡Vamoooos!!".

Aguantó la presión el número 30 del mundo y desde el fondo de la pista se llevó el segundo set sacando su arsenal de golpes, moviendo al murciano de lado a lado. "Tengo muy poca confianza", le decía Alcaraz a su entrenador, quien le insistió en mantener la concentración.

Un partido sufrido

Se marchó al vestuario el tenista argentino al término de la segunda manga y cuando volvió, se encontró con un rival renacido. Con una gran derecha defendió con éxito su servicio y con un ritmo de juego muy alto, mostrándose muy agresivo, le hizo el primer break del tercer set a un Tomás Etcheverry que le daba de lleno a la bola.

Con la victoria de Alcaraz, ya está definido el orden de juego para el viernes. El español volverá al tercer turno y su rival será el kazajo Aleksandr Bublik que se ha impuesto a Jiri Lehecka por 6-2 y 7-5.