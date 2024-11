Jannik Sinner carga contra las ATP Finals por un cambio que favorecerá a Carlos Alcaraz

Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, ha cargado contra la organización de las ATP Finals 2024 debido a la modificación en la velocidad de la pista de Turín, que, según él, es "más lenta que el año pasado".

Este ajuste en la superficie, que se juega bajo techo, parece favorecer las condiciones de juego que mejor se ajustan a jugadores como Carlos Alcaraz, quien ha mostrado dificultades en pistas demasiado rápidas, como quedó en evidencia en el reciente Masters 1.000 de París.

El italiano, que este año llega a las ATP Finals con altas expectativas tras una excelente temporada, fue el primer jugador en probar la pista central de Turín y no tardó en expresar sus impresiones sobre la misma.

Sinner afirmó que, aunque el año pasado logró un buen desempeño, esta edición es distinta, ya que la superficie es "más lenta". Para Sinner, esta característica puede influir en el desarrollo de los partidos y cambiar la dinámica habitual, algo que podría beneficiar a jugadores con estilos más cómodos en condiciones menos veloces, como es el caso de Alcaraz.

La reflexión de Sinner no solo resalta su percepción sobre la lentitud de la pista, sino que añade un nuevo ángulo a la discusión sobre las condiciones de juego en los principales torneos.

La ATP, al igual que otras organizaciones deportivas, adapta las características de las canchas de acuerdo con ciertos estándares, pero no sin suscitar críticas. Para algunos, estos cambios pueden ser estratégicos para permitir un espectáculo más equilibrado, mientras que otros consideran que estos ajustes son injustos para jugadores que se destacan en superficies rápidas, donde se premia la velocidad y el juego agresivo.

Carlos Alcaraz se lamenta en el Masters 1.000 de París. EFE

La frustración de Alcaraz en París

La queja de Sinner se produce poco después de que Carlos Alcaraz, uno de sus principales rivales esta temporada, experimentara una amarga derrota en el Masters 1.000 de París, donde enfrentó dificultades en una de las superficies más rápidas del circuito.

En su enfrentamiento contra Ugo Humbert, Alcaraz se mostró incómodo y frustrado, algo inusual para el tenista murciano, conocido por su versatilidad y capacidad de adaptación.

Durante el partido, Alcaraz acumuló numerosos errores no forzados, una señal clara de que no lograba ajustar su estilo al ritmo de la cancha. Al finalizar, el murciano no dudó en expresar su descontento con la velocidad de la pista, calificándola de "una locura" y cuestionando por qué la habían hecho tan rápida en esta edición del torneo.

"No quiero que suene como una excusa, Ugo mereció su victoria", declaró Alcaraz en rueda de prensa. Sin embargo, también dejó claro que las condiciones no le favorecieron en absoluto.

Alcaraz comparó la pista de París con la de la Copa Davis, que también se juega bajo techo, pero en una superficie más lenta. Para Alcaraz, la velocidad de la pista parisina es "la más rápida entre los Masters 1.000", y afirmó que le habría sido más útil contar con más tiempo para adaptarse a ese ritmo.

Estas declaraciones desataron reacciones mixtas en el mundo del tenis: mientras algunos simpatizan con su crítica, otros insisten en que cada pista tiene su particularidad y que adaptarse a distintas condiciones es parte fundamental de la experiencia en el circuito profesional.

Críticas y polémicas

Las palabras de Alcaraz sobre el Masters 1.000 de París no pasaron desapercibidas y generaron comentarios en la comunidad tenística. "Tiene que aceptar que cada pista es un mundo", se mencionó en algunos sectores de la ATP, donde se subraya que la diversidad de superficies es uno de los aspectos que enriquece el tenis profesional.

Jugadores como Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer han mostrado su capacidad para adaptarse a todo tipo de condiciones y han ganado en múltiples superficies, desde las rápidas de cancha dura hasta la lentitud de la arcilla. Este es uno de los grandes desafíos de los jugadores de élite, y para muchos, un aspecto que eleva el atractivo del circuito.

Sin embargo, la cuestión sobre la conveniencia de modificar las superficies persiste. Los cambios en la velocidad de las pistas pueden beneficiar o perjudicar a distintos jugadores según sus habilidades y estilos de juego.

Los tenistas con golpes fuertes y estilos agresivos suelen preferir superficies rápidas que les permiten imponer su ritmo, mientras que otros, como Alcaraz, podrían adaptarse mejor a pistas más lentas donde tienen más tiempo para construir cada punto y minimizar errores.

Carlos Alcaraz celebra su título del Open de China junto a Sinner, subcampeón Reuters

El extenista español Álex Corretja, actualmente comentarista y analista de tenis, ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a Carlos Alcaraz, subrayando su confianza en el potencial del murciano para brillar en el circuito de las ATP Finals.

Durante una entrevista reciente con Eurosport, Corretja expresó que Alcaraz "va a llegar en un gran momento" a Turín, y que el murciano tiene todo para destacarse en el torneo, especialmente después de haber acumulado experiencia en torneos rápidos, incluso venciendo a Sinner en una final.

Corretja también hizo hincapié en que Alcaraz ha aprendido de sus derrotas y que llegará "un poco más fresco" que en temporadas anteriores, un aspecto importante en una temporada larga y mentalmente agotadora. Según el español, Alcaraz es un "jugador de grandes citas" y ha madurado como deportista, adaptándose mejor a la presión y a las exigencias de torneos como el Masters.