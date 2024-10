La Six Kings Slam cierra un clásico histórico y abre otro: Nadal-Djokovic dan paso a Alcaraz-Sinner

El Six Kings Slam, el torneo de exhibición en Arabia Saudí que ha reunido a las grandes figuras del tenis, ha permitido presenciar el último enfrentamiento entre dos de los mejores tenistas de la historia. El último baile entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Sobre la pista 'The Venue' se ha puesto punto final a una rivalidad que comenzó en 2006.

18 años después se cierra la historia que ha albergado 61 partidos entre los dos tenistas con más títulos de Grand Slam de la historia. El serbio ha terminado por imponerse al español no sólo en victorias, sino también en títulos, aunque el legado que dejan Novak y Rafa, Djokovic y Nadal, supera con creces cualquier dato estadístico.

El 29 de julio era la fecha marcada para que se produjera el último enfrentamiento entre los dos tenistas, sin embargo, Arabia Saudí tenía otras intenciones. A través de cifras astronómicas el fondo saudí consiguió reunir a los mejores tenistas y el destino permitió que el 19 de octubre, 82 días después de que se viesen las caras en los Juegos Olímpicos, fuese realmente el último partido entre Nadal y Djokovic.

El español y el serbio son un claro ejemplo de como dos deportistas se han estado retroalimentando el uno al otro para ser mejores. La carrera de Nadal terminará del 19 al 24 de noviembre cuando el manacorí se despida en las finales a 8 de la Copa Davis.

Por el contrario, Djokovic ha confirmado que no piensa aún en el retiro, por lo que seguirá siendo habitual verle en las pistas. Sin embargo, la carrera del serbio no será lo mismo sin la presencia del español. "No te retires, quédate un poco más", le pedía Novak.

"Todo mi respeto por tu carrera Rafa. Es un honor y un placer haber compartido la pista contigo durante tanto tiempo, estoy emocionado porque hemos jugado muchos partidos. Yo y todo el mundo te damos las gracias por la herencia que dejas", se deshacía en elogios Djokovic tras el partido.

La organización quiso rendir homenaje a Nadal con un emotivo viendo repasando los momentos más importantes de su carrera. Cuando al manacorí le tocó coger el micrófono no dudó en corresponder a su verdugo. "Ha sido una rivalidad increíble que me ha ayudado a ir por encima de mis límites durante más de 15 años. Sin eso no sería el jugador que soy hoy", admitía.

When one great rivalry ends... another is just beginning



Tennis must go on. pic.twitter.com/xuC3QU5TjP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2024

"Es verdad que una era se está acabando porque Roger ya no está, yo me voy y Djokovic no va a jugar cinco años", confesaba Nadal. Sin embargo, el sorpasso generacional ya se ha producido. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han aceptado el desafío de coger el relevo de las dos leyendas del tenis.

En los últimos años mucho se ha hablado ya sobre este tema. "Zverev, Sinner, Ruud, Medvedev, Alcaraz..." son los tenistas llamados a hacer el relevo generacional. Aunque la realidad es que los años han seguido pasando y desbancar a la 'vieja escuela' no ha sido posible hasta ahora.

El comienzo de una era

Cada enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner hace presagiar que es el nuevo clásico en la historia del tenis. Dos tenistas que se dejan todo en la pista y ofrecen un espectáculo que está a la altura de muy pocos. Respeto, deportividad e incluso la amistad son los valores que unen a los dos mejores tenistas del mundo en este momento.

Los partidos entre Alcaraz y Sinner de 21 y 23 años respectivamente ya coge el aroma a historia. Dos tenistas llamadas a dominar el tenis durante la próxima década. Djokovic, Federer y Nadal pueden estar tranquilos. El tenis lo dejan en buenas manos.