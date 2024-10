El 'enfado' de Bellingham con Vinicius y la respuesta de Carlo Ancelotti: "Si lo ha hecho, tiene huevos"

El Real Madrid hizo los deberes y logró los tres puntos en Balaídos ante el Celta de Vigo para meter presión al Barça de cara a su encuentro de este domingo frente al Sevilla. Los de Ancelotti vencieron con sufrimiento en un duelo en el que fueron las individuales de Mbappé y Vinicius quienes maquillaron los problemas colectivos del conjunto blanco.

El francés y el brasileño fueron determinantes y de sus botas salieron prácticamente todas las ocasiones de su equipo. De hecho, una protagonizada por Vinicius acabó con un pequeño 'enfado' de Bellingham.

Corría el minuto 43 de la primera mitad. Vini recogió un balón cerca del balón del área y retó a Manquillo hasta en dos ocasiones hasta superarle y plantarse en situación de peligro. Decidió disparar con la zurda, pero su remate se marchó desviado. Se lamentó el '11' por la acción fallada a la vez que Bellingham se desesperaba.

El inglés, que apareció en el segundo palo en una situación ventajosa, no recibió el pase de su compañero y mostró su enfado con él. Un gesto recriminando que no le diera el cuero, antes de darle una patada al césped.

Una reacción típica en un partido de fútbol que no pasó a mayores. En la segunda mitad fue Bellingham quien intentó una jugada individual y Vinicius aplaudió el intento del centrocampista. Ambos fueron importantes para rescatar un valioso triunfo a domicilio.

Quitando hierro

Tras el partido, Carlo Ancelotti pasó por la zona mixta del Abanca Balaídos y fue preguntado por esta situación entre dos de sus cracks. El técnico italiano se lo llevó al terreno del humor y dejó una respuesta para quitar hierro al asunto.

"No vi su enfado y si lo hizo significa que tiene huevos y carácter. No me di cuenta de esta jugada. Después del partido los dos se estaban riendo y no creo que haya problemas", apuntó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid valoró también el choque del inglés en una demarcación algo menos habitual para él (actuó cerca de la banda derecha). "Ha cambiado la posición de Bellingham. La idea era que entrase más desde segunda línea porque ellos han sufrido desde el segundo palo. A mí me ha gustado", afirmó Carlo.

Sin tiempo para descanso, el Real Madrid afronta ahora tres semanas de altura. El martes recibe al Dortmund en Champions con la obligación de ganar tras su última derrota en Lille y el sábado 26 jugará también de local El Clásico contra el Barça. Después, Valencia, Milán y Osasuna antes del parón internacional.