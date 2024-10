La Copa Davis en Málaga, último torneo de Rafa Nadal y escenario del relevo definitivo a Carlos Alcaraz

Rafa Nadal se despide. Anunció su adiós este jueves. "Me retiro del tenis profesional. Mil gracias a todos". Se acaba así un vuelo cuyo trayecto de 23 años ha ido recolectando éxtitos hasta su aterrizaje final. Un viaje plagado de épica y desconsuelo y de muchas más alegrías (1.080 victorias) que tristezas (227 derrotas). Su retirada deja un vacío en el tenis y las vitrinas abarrotadas.

92 trofeos, 63 corresponden a tierra batida y 22 a Grand Slams. El balear llevaba años que había dejado sentirse tenista, al menos como él lo entiende, que es compitiendo plenamente dentro de la pista. "Han sido años difíciles, especialmente estos últimos dos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. En esta vida, todo tiene un principio y un final. Es el momento adecuado para poner punto final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás podría imaginar".

Su últimos raquetazos serán con el equipo español de la Copa Davis el próximo mes de noviembre. "Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004", explica.

La Copa Davis arriba en Málaga para disputar la Final a 8 y con ella lo hace también el regreso de Nadal a las pistas. David Ferrer, capitán del equipo nacional, ha convocado al tenista balear para la fase final que se disputará entre el 19 y 24 de noviembre. La lista también incluye a Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, quien selló definitivamente el pasaporte a la final de Málaga tras vencer en dobles a la pareja australiana.

El capitán del equipo español se refirió al tenista balear como "Don Rafael Nadal" y detalló que el balear le mostró su interés por disputar la Davis durante una conversación previa. "Fue muy fácil, hablamos más de otras cosas. Mostró mucho interés en estar en las finales.

Ferrer todavía no ha configurado la pareja de los dobles. En su equipo se encuentra Marcel Granollers, número uno del mundo en dicha modalidad, aunque Alcaraz y Nadal vienen de competir juntos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Precisamente, la eliminación junto a Carlos es el último partido que ha disputado Rafa hasta la fecha.

Con la convocatoria retoma así una Copa Davis en la que no compite desde la final de 2019, cuando lideró a España a su sexta y última Ensaladera. Con España únicamente se ha perdido uno de sus 29 partidos individual y su balance en dobles es de ocho victorias y cuatro derrotas.

Málaga, relevo y punto final

La retirada de Nadal pilló por sorpresa al mundo del deporte en general y tenis en particular. Ni siquiera su familia. Su tío Toni conocía la decisión, pero desconocía el momento de hacerla pública. Con total perplejidad pilló a Carlos Alcaraz, que se enteró de la noticia instantes antes de competir en cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái contra Machac, contra el que cayó (6-7 y 5-7) eliminado.

El staff del murciano le mostró el video de Nadal comunicando su decisión. Ni Alcaraz ni su hermano quitaron ojo de la pantalla, asombrados por la noticia. "Ha sido una gran sorpresa, no tenía ni idea de nada. Rafa es mi ídolo, es una de las principales razones por las que yo he querido ser profesional del tenis", indicó Alcaraz en rueda de prensa tras caer eliminado ante Machac. La Copa Davis será el traspaso definitivo del cetro del tenis español. De Nadal a Alcaraz.

"He tenido la gran suerte de jugar con él en dobles, de competir contra él, de compartir vestuario y torneos, de aprender de él codo con codo… son recuerdos que no voy a olvidar en mi vida, que me voy a llevar para siempre. No me lo podía creer, es una noticia muy difícil para todos", reiteró Alcaraz, que vivirá en primera persona el último baile de Nadal.