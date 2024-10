Así se enteró Alcaraz de la retirada de Rafa Nadal antes de su partido en Shanghái: "No tenía ni idea; estoy en shock"

Rafa Nadal se despide. El tenista anunció su adió este jueves. "Me retiro del tenis profesional. Mil gracias a todos". Su últimos raquetazos serán con el equipo español de la Copa Davis el próximo mes de noviembre. El balear llevaba años que había dejado sentirse tenista, al menos como él lo entiende, que es compitiendo dentro de la pista.

Su retirada ha desembocado un aluvión de emotivos mensajes. Futbolistas, piragüistas, tenistas, nadadores y un sinfín de grandes personajes han dado su último adiós profesional a uno de los mejores de todos los tiempos. "¡Menuda carrera, Rafa! Siempre esperé que este día no llegara nunca. Gracias por los inolvidables recuerdos y por todos tus increíbles logros en el deporte que amamos. Ha sido un honor absoluto", declaró Federer, rival y amigo por antonomasia del Rafa.

La noticia pilló por sorpresa al mundo del deporte en general y tenis en particular. Ni siquiera su familia. Su tío Toni conocía la decisión, pero desconocía el momento de hacerla pública. Con total perplejidad pilló a Carlos Alcaraz, que se enteró de la noticia instantes antes de competir en cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái contra Machac, contra el que cayó (6-7 y 5-7) eliminado.

El staff del murciano le mostró el video de Nadal comunicando su decisión. Ni Alcaraz ni su hermano quitaron ojo de la pantalla, asombrados por la noticia. "Ha sido una gran sorpresa, no tenía ni idea de nada. Rafa es mi ídolo, es una de las principales razones por las que yo he querido ser profesional del tenis", indicó Alcaraz en rueda de prensa tras caer eliminado ante Machac.

"He tenido la gran suerte de jugar con él en dobles, de competir contra él, de compartir vestuario y torneos, de aprender de él codo con codo… son recuerdos que no voy a olvidar en mi vida, que me voy a llevar para siempre. No me lo podía creer, es una noticia muy difícil para todos", reiteró Alcaraz, si bien matizó que el anuncio no afectó su rendimiento en el mencionado partido gracias a que la recibió una hora antes de su comienzo. "Estuve en shock, pero tuvo tiempo para asimilarlo".