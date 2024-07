El mensaje de Alcaraz a la selección española tras ganar Wimbledon: "Yo ya he hecho mi trabajo"

Carlos Alcaraz es inevitable. Pasó por encima de Djokovic (6-2, 6-2, 7-6) para apuntarse su cuarto Grand Slam, segundo Wimbledon. Revalida su corona con un guion diferente al del año pasado. Ya no espera a observar la propuesta del serbio, ahora es él quién lleva la iniciativa. Acelera cuándo tiene que acelerar y juega calmado cuando le buscan los errores no forzados.

Nada pudo hacer Novak con la estrategia práctica y el juego brillante de Carlos, cuyo planteamiento roza la matrícula de honor. Alcaraz inició el partido con la sexta marcha ya metida y terminó retozándose sobre el pasto del All England Club de Londres después de haberse merendado al balcánico en poco más de dos horas de final.

Casualidad o destino, el calendario ha querido que la final de Wimbledon coincida en día con el último partido de la Eurocopa que disputan España e Inglaterra en Berlín. El murciano, que ya tras ganar a Medvedev en semifinales lo mencionó, volvió a pronunciarse al respecto.

"Veré el fútbol con mi equipo, no sé dónde, pero seguro que lo veré. Yo he hecho mi trabajo, a ver los del fútbol... (se ríe) Será un partido difícil, Inglaterra es un rival complicado, lo veré y a ver quién gana la Eurocopa", dijo entre risas. Esta vez, al contrario que su anterior comentario, levantó las risas de la grada de Wimbledon en lugar de los abucheos.

Alcaraz, una vez recibido el trofeo de las manos de Kate Middleton, reflexionó sobre la final. "Ha sido un partido completo, estoy orgulloso por cómo lo he gestionado, sobre todo mentalmente, porque tenía muchos nervios. Pero a la vez he jugado muy calmado, pensando con claridad. He jugado un partido muy completo, de nivel ha sido bueno pero no de mis mejores".

La victoria comenzó a gestarse en los inicios de cada set. En ambos logró una rotura que le impulsó y dejó tocado a Djokovic. "Empezar arriba siempre ayuda, en el primer y segundo set Djokovic no ha jugado su mejor tenis, muchos errores que yo he aprovechado bastante bien. He hecho un gran partido con el saque, me he dado cuenta de que para hacerme un break tenía que hacer grandes cosas. Ha sido un muy buen nivel de tenis, pero he jugado mejores", sentencia.