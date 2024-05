Roland Garros no hará un homenaje a Rafa Nadal: "Teníamos algo planeado, pero no le presionaremos"

Mucho se había especulado con la retirada de Rafa Nadal a final de curso, lo que había dado lugar a numerosos homenajes como el vivido en el Mutua Madrid Open. Todo hacía indicar que en Roland Garros, torneo fetiche del jugador español, la situación iba a ser la misma, pero finalmente no será así.

Así lo ha confirmado la organización de Roland Garros a través de su directora, Amelie Mauresmo. Unas declaraciones que van en sintonía con la idea de Rafa Nadal de continuar jugando en el 2025, algo que pocos esperaban tras sus discursos de comienzo de año. Él no se cierra la puerta, por lo que el Grand Slam tampoco lo hará.

"Como podéis imaginar, teníamos algo planeado para él. Pero quiere dejar la puerta abierta, así que no le presionaremos para que haga nada. Es su decisión si quiere tener una ceremonia adecuada o un adiós y una despedida adecuada. Así que no lo haremos este año", explicó este domingo la máxima autoridad de Roland Garros.

Esto alimenta la idea de que Rafa Nadal siga jugando una temporada más. Pese a que los problemas físicos han ido mermando su presencia sobre la pista, el catorce veces ganador de Roland Garros se resiste a una retirada este año. Por el momento su idea sigue la de ir cumpliendo sus objetivos antes de colgar la raqueta.

"Hay opciones de que sea mi último Roland Garros, pero no lo puedo decir al cien por cien. No quiero cerrarme la puerta. Este sitio es mágico para mí", decía en una rueda de prensa celebrada este sábado que levantó gran expectación. "No voy a decir que es mi último Roland Garros, lo siento", reafirmaba Nadal.

Toda una declaración de intenciones de Rafa Nadal, que sigue queriendo volver a la élite del tenis y retirarse por todo lo alto. Mientras tanto, él va dando pasos hacia delante y su nivel, salvo en Roma, ha dado buenos síntonas. Ahora habrá que ver cómo se le da ese regreso a Roland Garros tras una larga ausencia.

Debut exigente

No será nada fácil para Rafa Nadal debutar este curso en Roland Garros. El tenista español tendrá enfrente a un oponente de muchísimo nivel como es Alexander Zverev. El número cuatro del mundo es uno de los jugadores más en forma del circuito y llega con la moral alta tras vencer el Masters 1000 de Roma.

Ambos se han visto las caras en hasta 10 ocasiones y el balance es claramente favorable al tenista español, ganador en siete duelo. Su último duelo, de hecho, fue en la edición de 2022 de Roland Garros. En aquella semifinal, Zverev se rompió los ligamentos de su tobillo y tuvo que afrontar una durísima lesión que le tuvo apartado mucho tiempo de las pistas.