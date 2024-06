El éxito mundial de los entrenadores españoles en el tenis: Ferrero, Conchita Martínez, Pedro Clar...

"A veces estoy perdido en la pista y él me ayuda mucho, siempre le hago caso. Me gustaría que trabajáramos juntos toda mi carrera", explica Carlos Alcaraz, flamante campeón de Roland Garros sobre su entrenador. "Hemos trabajado mucho en aprender a mantener la calma en momentos difíciles y he mejorado mucho. Estoy feliz de tenerla a mi lado, es muy bueno para mí", admite Mirra Andreeva tras haber alcanzado la semifinal de Roland Garros a sus 17 años.

Carlos y Mirra comparten un denominador común extensible a varias de las mejores raquetas del circuito: cuentan con un entrenador español. A Carlos le enseña Juan Carlos Ferrero, bajo unas sólidas bases sustentadas ya con tres Grand Slams, uno en cada superficie. Mientras que Andreeva sigue el camino marcado por Conchita Martínez, la mano firme y a la vez comprensible que agarra la rusa para no perderse por el sendero.

A la hora de elegir entrenador pesa el currículum, en la pista para manejar situaciones del juego y fuera de ella para la estrategia. Y en el historial con y sin raqueta, el producto español está muy demandado por grandes tenistas del circuito ATP y WTA. Andrey Rublev, vigente campeón del Mutua Madrid Open, es entrenado por Fernando Vicente; Pedro Clar busca la fórmula para que su pupilo, Casper Ruud, consiga el Grand Slam que tan esquivo le está siendo.

Adolfo Gutiérrez ha pulido a De Miñaur, al que conoce desde los siete años y llevado hasta el noveno puesto del ranking ATP. "Le faltaba creer que podía llegar a competir con los mejores", explicó recientemente el preparador español. Pepo Clavet tutela a Karen Khachanov quien, bajo sus indicaciones, alcanzó las semifinales del Open de Australia en 2023. "Tiene tenis para ganar a cualquiera", expresó Clavet en aquel momento.

César Fábregas acompaña a Nico Jarry; José Perlas pone a punto a Dusan Lajovic; Fernando Verdasco se multiplica para asesorar por un lado a Alejandro Davidovich y por otro a Ons Jabeur, cuartofinalista en el Roland Garros recién acabado. María José Llorca ha guiado a Elina Avanesyan hasta los cuartos en París y Carlos Martínez afronta el reto de restituir a Simona Halep en las alturas del tenis femenino.

Conchita Martínez durante un partido de Andreeva. EFE

"La mentalidad española es ser muy disciplinado y ordenado, entender muy bien la táctica de los rivales. Por eso recurren al entrenador español, el trabajo, la mentalización y la metodología es muy buena", destaca Álex Corretja en declaraciones recogidas por ABC.

El tenis español se desangra en Roland Garros

La prosperidad que atraviesan los entrenadores españoles contrasta con la realidad del tenis nacional, cuya única llama (Carlos Alcaraz) ha podido iluminar en Roland Garros. La armada española se fue desangrado en las tres primeras rondas del Grand Slam de la arcilla. Jessica Bouzas, Rafa Nadal, Rebeka Masarova, Sara Sorribes, Pablo Carreño, Irene Burillo y Roberto Bautista fueron eliminados a las primeras de cambio. Pedro Martínez, Roberto Carballés, Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Cristina Bucsa, en segunda ronda. Y Paula Badosa no pudo con su amiga Sabalenka en tercera ronda.

Desde 1989 hasta ahora, España ha levantado 24 títulos en Roland Garros entre los cuadros masculino y femenino, pero el dominio ha ido más allá de los metales. La clase media mantenía la competitividad al asegurar varias presencias constantes en octavos y cuartos de final. Poco o nada queda de aquellos años de dominio español.

"Lo llevo pensando desde hace tiempo, por detrás faltan jugadores. Siempre hemos tenido muchísimos, y ahora está costando más. Me entristece, me gustaría saber cuál es la solución o qué podría hacer para ayudar", reflexiona Paula Badosa. Dos motivos que explican el retroceso del tenis español son las retiradas y los bajones de rendimientos de tenistas llamados a dar un paso adelante.

Mientras España pierde fuerza en los Grand Slams, con resultados que no se registraban desde hacía cuatro décadas, muchos tenistas de todo el mundo apuestan por los entrenadores nacionales. De hecho, las dos raquetas de la final masculina de Roland Garros estaban pulidas por carpinteros españoles. Alcaraz por Ferrero y Zverev en su día por el propio Ferrero, Ferrer y Bruguera. Los mentores españoles están solicitados.