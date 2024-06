Jeremy de León, talismán de Ancelotti y estrella en Puerto Rico: así vivió la Champions con el Madrid

La vida de Jeremy de León (San Juan, Puerto Rico; 2004) ha dado un giro radical desde el pasado invierno. En enero fichó por el Real Madrid, desde el Castellón, y se incorporó a las filas del Castilla. Pese a no haber tenido demasiada continuidad en el filial blanco estos meses (195 minutos de juego), se ha ganado el cariño de todo el madridismo por otro factor.

Jeremy ha sido un asiduo en los entrenamientos del primer equipo blanco por deseo expreso de Carlo Ancelotti. El entrenador italiano vio en él un perfil ideal para preparar sus tácticas y que formara parte de los partidillos, lo cual le llevó a subirle al avión para el partido de cuartos de final de la Champions League en Mánchester contra el City pese a no estar inscrito en la competición. A partir de ahí empezó la leyenda que le señala como el 'talismán' del Real Madrid.

Repitió en el viaje a Múnich contra el Bayern en semis y para la final celebrada en Londres, que midió al Madrid contra el Borussia Dortmund y acabó en victoria blanca. Jeremy de León estuvo ahí como uno más, integrado con los mayores y señalado por los aficionados (y compañeros) como el amuleto del equipo. Ahora está demostrando que es mucho más.

Jeremy de León ha jugado en los últimos días dos partidos con la selección nacional de Puerto Rico, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de 2026. La pasada semana debutó con el combinado de su país, portando el '10' a la espalda, y en la madrugada del martes a este miércoles se estrenó como goleador con un doblete contra Anguila (8-0).

Es la sensación futbolística de Puerto Rico, donde se hizo muy viral su fichaje por el Real Madrid y recientemente su presencia en la final de La Decimoquinta. En un país que culturamente gira en torno a la música, concretamente al reggaeton, artistas conocidos mundialmente como Bad Bunny o Eladio Carrión siguen sus pasos de cerca.

Los secretos de Wembley

En los últimos días, Jeremy de León fue entrevistado para un podcast puertorriqueño (Chente Ydrach Clips) y habló sobre lo vivido los últimos meses en el Real Madrid. "Es una locura estar con ellos. Pasar de jugar al FIFA con ellos a estar con ellos allí sentado comiendo en la misma mesa la verdad es que es de locos", dijo sobre los momentos compartidos con las estrellas del primer equipo.

"Parece que estoy yo metido dentro del videojuego. Al principio intimida pero uno va familiarizándose y acostumbrándose", reflexionó. "Al final uno acaba siendo un más. Es muy difícil entrar en el Real Madrid porque es el mejor club del mundo, pero estar ahí te abre muchas puertas", añadió.

Jeremy de León fue preguntado por la celebración de la Champions en Wembley: "Los jugadores están con los familiares, pero esta gente ha ganado tantas y tanto que ya se les hace normal", dijo el puertorriqueño. También dio su visión de por qué el Real Madrid se pudo fijar en él: "Imagino que me debía estar siguiendo un ojeador esa temporada, no sé si me ficharon por un partido en concreto"

Por último, contó cómo es su día a día en el Real Madrid: "Me levanto a las 8.30, voy a la ciudad deportiva y desayunamos todos juntos. Después hacemos un entrenamiento preventivo para evitar lesiones y luego entrenamos. Los entrenamientos son más intensos y duran una hora y media. Luego almorzamos y tenemos la tarde libre". Palabra de Jeremy de León, el talismán de Ancelotti y una estrella en Puerto Rico.