Por qué el Madrid aún no vende la camiseta de Kylian Mbappé en sus tiendas oficiales

Oficialmente Kylian Mbappé formará parte del equipo del Real Madrid durante las próximas cinco temporadas. El pasado lunes 3 de junio el equipo blanco emitía un comunicado oficial anunciando el fichaje del delantero francés. Siete años han pasado desde que se escucharon por primera vez rumores sobre Mbappé en las filas del Madrid, y ya por fin los aficionados podrán verlo vistiendo de blanco la próxima temporada en el Santiago Bernabéu.

El único título que se le resiste al futbolista es el de Champions, pero llega a un equipo que acaba de levantar la Orejona por decimoquinta vez. Junto a los merengues, el francés podría cumplir un sueño.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ya tiene nueva equipación, un uniforme clásico y minimalista que está a la venta desde el 5 de junio. Sin embargo, la camiseta de Mbappé aún no está disponible. Ni en las tiendas físicas ni en la web oficial del club o de Adidas, se puede comprar el uniforme oficial.

Esto se debe a que el contrato del jugador de 25 años con el PSG no ha concluido. El Real Madrid no podrá explotar sus derechos de imagen hasta que termine su tiempo en el equipo dirigido por Luis Enrique, el 30 de junio.

Según indica la normativa, un club no puede utilizar los derechos de imagen de un jugador mientras este pertenezca a otro equipo. Este es el caso de Kylian Mbappé. No solo no se puede vender su futura equipación, sino que esto se aplica a cualquier distintivo, ya sea una firma, un nombre serigrafiado, una foto, un cartel o cualquier producto relacionado con su imagen.

En un principio a partir del 1 de julio podrían empezar a explotar la imagen del futbolista, y la afición podría comprar al fin la ansiada camiseta. No obstante, quizás se retrase la venta de sus productos a la fecha de la presentación de Mbappé con el equipo.

La nueva tienda del Bernabéu

Aún no hay una camiseta oficial a la venta del nuevo fichaje del Real Madrid, Kylian Mbappé, pero en cuanto termine este periodo de espera, una de las tiendas en las que no podrá faltar este producto será en la del Bernabéu.

Hace escasos días, el pasado miércoles 5 de junio después de que el Real Madrid se coronase con la Decimoquinta en Champions, el conjunto blanco abrió las puertas de una nueva megatienda situada en la calle Padre Damián, junto a la entrada del palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. Un espacio de 2.800 metros cuadrados en el que los aficionados podrán encontrar todos los productos del equipo: las nuevas equipaciones, balones de fútbol, gorras, bufandas...

"Parece que la tienda la ha hecho Amancio Ortega. Es espectacular. Parece un Zara. Es impresionante, impresionante. Florentino es el puto amo", comentaban un padre y una hija fans del Real Madrid a Relevo.

La megatienda abrirá todos los días de 10:00 a 20:00 horas, y contará con una experiencia digital inmersiva de pantallas LED y dos túneles para acercar más a los aficionados a su equipo favorito. Ya ingresa unos 400.000 euros al día.