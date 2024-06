Así es la fortuna que tiene Kylian Mbappé: negocios y patrimonio del futbolista

Lo que era un secreto a voces ya es oficial: Kylian Mbappé formará parte de la plantilla del Real Madrid. Un fichaje que se ha intentado casi desde 2017, y que por fin el lunes 3 de junio el club blanco confirmaba mediante un comunicado oficial.

Kylian Mbappé, a sus 25 años, se unirá este verano a la plantilla del reciente campeón de la Champions League. El único título de clubes que se le resiste a Mbappé y que el Real Madrid ha conquistado hasta en 15 ocasiones, la más reciente el pasado sábado 1 de junio ante el Borussia Dortmund en Wembley.

Aunque no se han divulgado los detalles exactos del contrato, se espera que el salario se mueva en un rango entre 20 y 50 millones de euros brutos anuales.

El francés no solo es conocido por su destreza en el campo de fútbol, sino también por su impresionante fortuna. A lo largo de su carrera, ha acumulado una considerable riqueza gracias a su talento y contratos lucrativos tanto dentro como fuera del fútbol.

Su salario en el PSG ha sido uno de los más altos en el mundo del deporte, con cifras que superaban los 72 millones de euros anuales. Una cifra muy elevada para un jugador que apenas ha cumplido los 25 años de edad.

Kylian Mbappé, durante su último partido con el PSG en Ligue 1. REUTERS

Negocios y emprendimiento

Mbappé ha demostrado tener una visión empresarial aguda, diversificando sus ingresos y estableciendo varios negocios fuera del fútbol. Uno de sus primeros emprendimientos fue la publicación del cómic 'Je m'appelle Kylian', donde relata su vida y aspiraciones con el objetivo de "convertirse en un ejemplo para los niños y jóvenes", como mencionó su abogada, Delphine Verheyden. Ya se han vendido más de 300.000 ejemplares a 19,95 euros cada uno.

Además, participa en el mundo de la moda. Fue parte de una campaña de gafas de Oakley en el corto 'Be Who You Are', y es embajador de varias marcas reconocidas como Nike, Hublot (relojes), Good Goût (productos alimenticios) y Bulk (suplementos deportivos). También, ha sido imagen principal de EA Sports.

¡No parlamos francés, pero lo queremos en nuestra colección! 📚👓📖🇫🇷#Mbappé publicó su autobiografía, la cual es un cómic, con el título: “Je M'appelle Kylian”, que en español es: “Me llamo Kylian” pic.twitter.com/6dZM1RxV1u — Hat Trickk (@HTrickk) November 18, 2021

En el ámbito del entretenimiento, Mbappé ha invertido en la empresa WME Sports, donde lanzó su propia marca de producción, Zebra Valley. Este proyecto refleja su interés en el cine y la producción audiovisual, diversificando aún más su portafolio de negocios.

Por otro lado, el compromiso de Mbappé con la sociedad también se refleja en su rol como presidente de la Asociación 'Inspired by KM'. Esta organización tiene como misión fomentar la diversidad y el desarrollo integral de los niños a través de cursos de idiomas, salidas culturales y deportivas, clases maestras, estancias y otras actividades enriquecedoras.

Patrimonio

No es solo el salario que ganará a partir de ahora en el Real Madrid o los ingresos que reciba por las campañas y empresas que tenga. También posee mansiones, coches de lujo, y artículos de alta gama.

Mbappé ejecuta un disparo ante la presencia de Hummels. REUTERS

Un ejemplo de ello, es la reciente compra de la mansión de lujo de 15.000 metros cuadrados que ha adquirido en La Finca, antigua propiedad de Gareth Bale, por 11 millones de euros.