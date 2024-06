La millonaria deuda que el PSG mantiene con Mbappé tras su salida al Madrid que puede acabar en juicio

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid sigue viviendo capítulos posteriores a su anuncio. La relación entre el PSG y el jugador galo parece completamente rota tras un final de temporada convulso, marcado por las desavenencias entre Kylian y Al Khelaïfi y las continuas suplencias del jugador durante el tramo final. A ello hay que añadirle la tensión desencadenada por su salida económica, ya que, según L’Équipe, el PSG no le ha abonado el sueldo de abril y mayo, además de una prima que estaba prevista de pago el pasado mes de febrero.

Dichos impagos del conjunto parisino responden a la estrategia fundamentada en la recuperación, de alguna manera, de los 80 millones de euros que corresponden a la prima de fidelidad que el jugador propuso renunciar el pasado verano. Mbappé acordó dicha renuncia para volver a entrar en dinámica del primer equipo y dejar de estar apartado. Algo que, bajo su juicio, no ha ocurrido así al ser sustituido en varios encuentros, con lo cual considera que le pertenece. Además, el conjunto galo desea conocer la cuantía de la prima por fichaje que pactó Mbappé con el Real Madrid al llegar libre y así justificar el cobro que considera que le pertenece.

Mbappé no se va a ir libre. Esa es la postura del PSG, que se quiere cobrar, a su manera y con sus argumentos, lo que considera un pacto de caballeros al que llegaron Nasser Al-Khelaifi y Mbappé al principio de temporada. El máximo dirigente parisino quiere que ese compromiso figure por escrito y hasta que no suceda, Mbappé tendría retenidos los pagos, también la nómina de junio, siempre según el medio francés.

Del césped al tribunal

Ante estos hechos, los abogados del jugador, en defensa de su cliente, podrían llevar el caso a los tribunales para, con sus argumentos, defender los intereses del futbolista. La postura del PSG es firme y, según medios franceses, una cuestión personal de Al-Khelaifi. El caso tendría su primer aterrizaje en la comisión jurídica de la Liga Profesional Francesa y posteriormente en los tribunales ordinarios de Justicia.

Kylian Mbappé, en la rueda de prensa. EFE

Son las últimas sacudidas de un terremoto originado durante la pasada temporada, cuando el jugador no viajó a la gira de verano junto al resto de sus compañeros y se vio forzado a entrenar con los descartes en París por negarse a renovar su contrato. Pese a todo, Kylian "no era infeliz en el PSG", aunque "sí hubo cosas que me hicieron infeliz, pero no se pueden mostrar porque yo era un líder, y la gente no sigue a quien está deprimido", explicó en rueda de prensa.

Las discrepancias económicas se hacen públicas en mitad del cruce de declaraciones entre Mbappé y el PSG. "En el Paris Saint-Germain me hicieron entender que no jugaría más, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia. Luis Enrique y Luis Campos fueron los que me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar un terreno de juego. Esa es la verdad, y por esto siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo", aseveró el ya jugador del Real Madrid".

Palabras que obtuvieron una réplica enseguida por parte del club galo en un comunicado enviado a la agencia AFP y replicado por toda la prensa francesa. "No tiene absolutamente ninguna clase. Al-Khelaïfi nunca dictó la más mínima decisión al equipo. El propio Luis Enrique lo dijo, pero a pesar de todo Mbappé dice algo y todos imprimen como si fuera verdad". La relación entre el PSG y Mbappé podría pasar del terreno de juego a los tribunales.