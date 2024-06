Un nutricionista estudia la dieta secreta de Alcaraz, Djokvic y Carvajal no apta para todas las personas

Carlos Alcaraz, tenista número tres del ranking ATP actualmente, se unió a deportistas como Carvajal y Djokovic en la tendencia de seguir una dieta "sin gluten" para rendir mejor en la pista.

El gluten es una proteína que se encuentra en varios cereales, como pueden ser el trigo, la cebada o el centeno. No todo el mundo puede digerirla bien, y eso puede afectar al rendimiento deportivo, provocando fatiga, pesadez e incluso facilitar lesiones.

Los deportistas que quitan el gluten de su dieta suelen experimentar una mayor energía, mayor resistencia física y una reducción de inflamación muscular después de realizar ejercicio intenso.

En el caso del español Carlos Alcaraz, hace más de un año que no toma gluten. Todo comienza cuando Juanjo Moreno, el fisioterapeuta del tenista, sugiere que se realice una analítica. Desde entonces es fiel a la dieta "gluten free", en especial cuando juega torneos importantes como el que está teniendo lugar durante estas semanas en París, Roland Garros, en el que disputará la semifinal este viernes 7 de junio contra Sinner.

Igualmente, Djokovic, tenista número uno del ranking ATP y ganador de 24 títulos de Grand Slam, afirma que tras dejar el gluten en 2010 su rendimiento deportivo dio un giro de 360 grados: "De repente había un factor X, un cambio en mi dieta que permitía a mi cuerpo rendir como debía".

Esta dieta no es popular solo en el mundo del tenis. Por ejemplo a Carvajal, defensa clave del Real Madrid durante la victoria de la Decimoquinta en Champions, le ha cambiado la vida la dieta sin gluten. Como comentó en 2023 a Jorge Valdano en Universo Valdano: "Eliminé el gluten de mi dieta completamente porque me produce inflamación en los músculos y desde que he dejado de tomarlo ha cambiado todo. He tenido menos lesiones. Esta temporada pasada sólo he tenido diez días en el sóleo que fue cuando vinimos del Mundial y fue cuando se juntó un poco todo".

Dani Carvajal con la Orejona tras ganar en Wembley la Decimoquinta Europa Press

Nutrición y la dieta sin gluten

Guillermo Gómez, director de Nuttres y jefe de la Unidad de Nutrición Deportiva de la Clínica CEMTRO, explica a EL ESPAÑOL que la "dieta sin gluten" ha ganado popularidad por Novak Djokovic: "Según cuenta en su libro, un doctor le diagnóstico una intolerancia al gluten y desde que comenzó una dieta sin esta proteína, se sentía mejor y empezó a ganar títulos, hasta convertirse en el número 1 del tenis mundial".



Sin embargo, Gómez deja muy claro que debe existir una celiaquía o una intolerancia al gluten para que realmente este tipo de dieta aporte beneficios en el deportista. Remarca que "las personas que no sean ni celiacas ni intolerantes, no tienen ningún beneficio extra que sume".

Djokovic, durante el Masters 1.000 de Roma 2024 EFE

El rendimiento de un deportista no aumenta por dejar de tomar alimentos que contengan gluten. Eso sí, cuando un tenista como Alcaraz realiza una dieta más restrictiva quitándose cierto tipo de alimentos, "ponen el foco en lo que les ayuda a sentirse recuperados y con energía". Con ello, desplazan grupos de alimentos que no les reportan beneficio alguno. Es mejor para ellos tomar "un plato de arroz, a tomarse una hamburguesa, o se prefiere que beba un smoothie de frutas, a una cerveza o un refresco azucarado".

Según el nutricionista deportivo Guillermo Gómez la clave que hace triunfar a la dieta sin gluten es que "cuanto menos flexible con su dieta son los deportistas, más les ayuda a ser exitosos".