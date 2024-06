Rafa Nadal renuncia a Wimbledon y confirma su calendario hasta los Juegos Olímpicos de París

Ya es oficial. Rafa Nadal no disputará por segundo año consecutivo el torneo de Wimbledon. El tenista español comunicó su decisión a través de las redes sociales y explicó que se mantendrá jugando sobre tierra batida hasta los Juegos Olímpicos de París. Es por ello que se presentará al ATP de Bastad (Suecia), que arranca el próximo 8 de julio.

Un día después de anunciarse que estará en el cuadro individual de París 2024, además de jugar el dobles junto a Carlos Alcaraz, Nadal ha querido aclarar las posibles dudas que podía haber su calendario tras su particación en Roland Garros. Su prioridad son los JJOO, los cuartos y últimos de su carrera, y quiere proteger su cuerpo. No cambiará de superficie para evitar mayores riesgos.

"Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los fanáticos británicos que siempre me brindaron un gran apoyo", anunció a sus seguidores sobre su renuncia a Wimbledon.

Nadal se presentará al torneo de Bastad, un ATP 250 que tiene un significado especial para él. Fue de los primeros campeonatos que jugó como profesional al inicio de su carrera y también en los que levantó el título, ganándolo en 2005. Diecinueve años después regresará a la arcilla del certamen sueco para prepararse de cara a los JJOO.

"Durante mi rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros me preguntaron sobre mi calendario de verano y desde entonces he estado practicando en tierra batida. Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos de verano en París, mis últimos Juegos Olímpicos.

Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que extrañaré jugar el Campeonato de Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los fanáticos británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos.

Para prepararme para los Juegos Olímpicos, jugaré el torneo en Bastad, Suecia. Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha. Espero verlos a todos allí.

Gracias".