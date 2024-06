Alarma en la selección francesa: un virus amenaza su debut en la Eurocopa ante Austria

A poco más de 24 horas del arranque de la Eurocopa, un virus se ha colado en la concentración de la selección francesa, donde existe cierta preocupación sobre el estado de salud de algunos de sus futbolistas. Según adelanta RMC Sport, tanto jugadores de la plantilla como miembros del staff técnico estarían afectados. De hecho, parte de la expedición no se ha podido ejercitar ni participar en los actos de la UEFA.

La inquietud ha invadido la concentración gala. Los mareos y la fiebre se han ido reproduciendo en algunos jugadores franceses desde que el pasado miércoles se establecieran en su campamento base, cuando se vio a un Deschamps débil debido a una nasofaringitis, según medios franceses. El virus ha provocado fiebre, dolor de cabeza, garganta y calambres musculares, especialmente a Coman, uno de los más afectados en este momento.

En Francia hay inquietud, pero no máxima preocupación. Se trata de un virus leve que, en principio, no debería poner en riesgo su debut en la Eurocopa fijado el próximo lunes, aunque sí podría hacer que varios jugadores llegaran algo mermados. Para evitar la propagación, Francia ha cerrado filas al pedir a sus jugadores que tomen medidas de precaución.

Se desconoce cuántos y qué futbolistas están afectados, pero Ousmane Dembélé, exjugador del Barça ahora en el PSG, ha reconocido haber superado la infección. "Yo ya estoy mucho mejor, tuve la gripe el martes pasado. Tenía un poco de fiebre y abrí la lata del virus". No obstante, el galo ha mandado un mensaje de tranquilidad al asegurar que "estamos mejor, todo el equipo está mejor aparte de Coman, que está un poco enfermo".

Coman no pudo participar en los entrenamientos ni actos de la UEFA, algo que sí hicieron otro compañeros afectados pues, pese no estar al 100%, su estado de salud actual no les impide ejercitarte. La parte positiva es que el virus ha invadido Francia cuando todavía restan cuatro días para su debut, tiempo suficiente para recuperarse. Por el momento, la única baja confirmada es la de Aurelien Tchouaméni por lesión en su pie izquierdo.

La fase de grupos se antoja exigente para Francia. Los de Deschamps, eliminados en octavos de la pasada Eurocopa, debutarán el próximo lunes contra Austria; se medirán a Países Bajos cuatro días después y cerrarán el grupo contra Polonia. Los galos son uno de los combinados favoritos para alzar el trofeo el próximo 15 de julio en Berlín.

Deschamps combina talento y músculo dentro de una selección cuya generación llega en su apogeo al contar con futbolistas jóvenes, pero con bastante experiencia en la élite. El virus no parece que pueda vaya a impedir el debut ante Austria, por lo que en Francia más que preocupación, únicamente existe inquietud.