Carlos Alcaraz cumple su profecía y ya es "un gran jugador sobre hierba": Medvedev, próximo rival

Entre las cuatro mejores raquetas de Wimbledon se encuentra la de Carlos Alcaraz. El tenista español se metió en semifinales después de ganar a Holger Rune en los cuartos. Lo siguiente es su duelo contra Daniil Medvedev, mismo día en el que Novak Djokovic se jugará el pase a la final ante Jannik Sinner.

Parece que 'Carlitos' cumple lo que promete. Primero ganó el US Open y se convirtió por primera vez en el número 1 del ranking de la ATP. Luego no pudo jugar el Abierto de Australia, mientras que en Roland Garros cayó en semifinales, partido en el que jugó 'tocado' los tres últimos sets. Y llegó la hierba, su gran desafío.

Muchas dudas sobre su rendimiento y una realidad: victoria en Queen's. Con la condición de campeón en el torneo que sirve de antesala a Wimbledon y una vez recuperó el liderato de la ATP, Alcaraz se presentó en el Grand Slam inglés como primer cabeza de serie.

Las incógnitas a su rendimiento han continuado. Pero el tenista de El Palmar ha logrado disipar cualquier duda, desplegando un juego lleno de recursos y dejando por el camino a la otra gran raqueta de la cosecha del 2003: Holger Rune. Su sueño está cada vez más cerca, aquel que tenía cuando era tan solo un niño que anhelaba conquistar Wimbledon y también una profecía sobre su juego en hierba.

El "gran jugador" de hierba

Fue en el torneo de Queen's donde Alcaraz, antes de ganar el torneo, afirmó que algún día se convertiría "en un gran jugador de hierba". También aseguró entonces que tiene un estilo que se adapta a la perfección a esta superficie. E incluso así hubo muchos que dudaron de él, diciendo entonces que el murciano tenía demasiada confianza en sí mismo.

Pero no mintió. Al menos, así lo ha demostrado. En Queen's dijo lo siguiente: "Creo que sí, que conforme vaya jugando más partidos, más torneos, vaya cogiendo más experiencia, creo que me convertiré en un gran jugador de hierba. Me gusta jugar aquí. Creo que tengo un estilo de juego que, la verdad, va muy bien en hierba: jugar agresivo, ir a la red... Yo creo que me convertiré en un jugador que juega muy bien en hierba y creo que algún Wimbledon tendré".

Después de ganar a Rune, Alcaraz volvió a hablar de su rendimiento en hierba. Una "locura". O, más bien, una bendita locura tanto para él como para el tenis español. "Creo que he jugado a un gran nivel, no me lo esperaba en esta superficie. Para mí es una locura", aseguró todavía desde la pista central del All England Club.

Carlos Alcaraz, en Wimbledon 2023 Reuters

Los elogios no han tardado en llegarle. Incluso desde alguien con un ojo tan crítico como Gary Lineker. El exfutbolista ha afirmado que Carlos Alcaraz tiene "la potencia y el ritmo" de Cristiano Ronaldo. Y que, a su vez, posee "la destreza del toque y el sentimiento" de Leo Messi. Casi nada.

Aunque antes de eso, una de las voces más autorizadas en el mundo del tenis, como es Roger Federer, ya afirmó que cree que el murciano "logrará cosas increíbles y grandiosas en el futuro, lo que significa ganar múltiples Grand Slams". Y también Daniil Medvedev ha apostado porque ganará muchas veces Wimbledon. Precisamente, él es su próximo rival.

Último paso para la final

Hasta la semifinal de Wimbledon han llegado Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev cumpliendo los pronósticos. El número 1 contra el 3 del mundo. Una raqueta de la nueva generación contra otra que llegó para coger el relevo del 'Big Three', pero que no ha conseguido romper la hegemonía de los Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer.

Los dos suelen ser candidatos al título cuando comienza un torneo. Sin embargo, hasta la fecha tan solo se han enfrentado en dos ocasiones. La primera, en Wimbledon 2021, que acabó con victoria del ruso ante un 'Carlitos' casi recién llegado a la élite. La segunda, en Indian Wells este mismo año 2023. Y ahí, el triunfo cayó del lado del tenista español.

Medvedev ya ha dicho que ve a Alcaraz ganando hasta "cinco" veces en Wimbledon, pero también es de los que no ha ocultado sus dudas sobre el rendimiento de el de El Palmar en hierba. Una contradicción, puede ser; pero es que si algo está demostrando Carlos es que para él no hay nada imposible.

Carlos Alcaraz, en Wimbledon 2023 Reuters

Después de Roland Garros, de sus problemas físicos y de su obligada rápida adaptación a la hierba, Alcaraz ha demostrado que en hierba es tan fiable como en cualquier otra superficie. Su velocidad es un plus, pero también su gran derecha, que se vuelve aún más temible con la rapidez que sale tras el bote sobre el verde.

Aunque no todo es positivo. O, al menos, no tanto. Las dejadas son 'marca de la casa'. Sin embargo, en el All England Club no acaba de dar con la clave. No se frenan tanto como en tierra y eso hace que sus rivales suelan llegar para devolver la bola. Un hándicap que no está haciendo otra cosa que muestre un mayor abanico de recursos en Wimbledon.

El 'niño' prodigio

De lo que puede presumir Alcaraz es de ser uno de los cinco tenistas en alcanzar los cuartos de final con menos de 21 años en las tres últimas décadas (los otros son Nadal, Djokovic, Federer y el propio Rune). Y de ahí a las semifinales, en las que también rompe registros, convertido en el jugador más joven en la 'Era Open' en meterse en 'semis' en tres eventos consecutivos de Grand Slam en la categoría de individual masculino.

Además, 'Carlitos' supera a sus rivales del Top Ten del ranking de la ATP en un registro: ha ganado el 80 por ciento de partidos contra la élite. Y es que tan solo ha perdido tres de los quince encuentros disputados contra los mejores de la clasificación. Dos de ellos fueron contra Rafa Nadal y el otro, la reciente semifinal de Roland Garros, ante Novak Djokovic.

Del actual Top Ten, el siguiente en esta particular clasificación es Novak Djokovic con un 69,29 por ciento y completa el podio el danés Holger Rune con un 52 por ciento. Daniil Medvedev es el único que se encuentra por encima de la barrera del 50 por ciento. Aunque esto puede cambiar si Carlos Alcaraz le gana este viernes en la pista central del All England Club.

