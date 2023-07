Messi: "Mi mentalidad no va a cambiar, seguiré rindiendo la máximo en el Inter de Miami"

Leo Messi comienza una nueva etapa de su carrera lejos de la élite de Europa. Después de abandonar el Paris Saint-Germain, el '10' eligió al Inter de Miami por encima de opciones como la del FC Barcelona o la de Arabia Saudí. El argentino ha hablado de su decisión y futuro en el programa Llave a la eternidad de la TV Pública de su país.

El siete veces ganador del Balón de Oro se ha mostrado de lo más satisfecho con su decisión: "Estamos felices de la decisión que tomamos y con ganas de afrontar el nuevo desafío. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel".

Debutará con su nuevo equipo el próximo 21 de julio ante el Cruz Azul en la Leagues Cup. Aunque ya está en Miami, junto a su familia, donde tendrá lugar su puesta de largo como futbolista del equipo de David Beckham este domingo en el estadio Lockhart de Florida (Estados Unidos).

Leo Messi, durante su último partido con Argentina REUTERS

Dar el máximo con el Inter de Miami y también con la selección de Argentina. Aunque su tiempo con la Albiceleste se va agotando: "Por lógica, por edad, será en poco tiempo, pero no sé exactamente cuándo va a ser ese momento. Simplemente pienso en el día a día, y en disfrutar de todo esto que estamos viviendo".

"Creo que va a pasar cuando tenga que pasar, después de haber conseguido todo en este último tiempo, lo único que queda es disfrutar y, como dije siempre, Dios dirá cuándo será ese momento", ha agregado el futbolista rosarino sobre el adiós a su selección.

Mundial de Qatar

Eso sí, ha revelado que de no haber conquistado el Mundial de Qatar, ese adiós ya se hubiera producido: "Si no era campeón del mundo, no estaría más. La selección para mí es lo máximo y hubo épocas que fueron muy malas para mí. Cuando estaba en mi mejor momento en el Barcelona, donde ganaba Champions, ligas, premios individuales, pero me tocaba ir a la selección, y sufría muchísimo y también lo sufría mi familia".

Acabaron campeones, pero primero llegó el susto ante Arabia Saudí: "Veníamos de 35 o 36 sin perder, y no sabíamos cómo podíamos reaccionar a un momento difícil, porque, por suerte, no lo habíamos tenido hasta ese momento. Había muchos chicos que jugaban su primer Mundial y el partido contra Arabia era muy difícil por eso. Quieras o no, la ansiedad o los nervios aparecen por lo que significa, pero este grupo demostró que no le importaba nada y que era muy fuerte".