Carlos Alcaraz: "No me esperaba jugar a un gran nivel en hierba, para mí es una locura"

Carlos Alcaraz logró el último billete de las semifinales de Wimbledon. Lo hizo gracias a su victoria en tres sets frente a Holger Rune; por 7-6, 6-4 y 6-4. Un duelo entre dos jugadores de tan solo 20 años, pero que ambos se encuentran de lo más asentados en el Top Ten del ranking de la ATP. El español como líder y el danés en el sexto puesto.

Triunfo trabajado el de 'Carlitos'. Aunque haya ganado en tres mangas, Rune tan solo cedió en dos ocasiones su servicio. Suficiente para que Alcaraz se cuele en las 'semis' del Grand Slam inglés por primera vez en su carrera. El tenista murciano está así un paso más cerca de cumplir su sueño.

Un sueño del que ha hablado en más de una ocasión y al que se ha vuelto a referir tras su victoria en la pista central del All England Club: "Sinceramente, esto es increíble para mí. Un sueño desde que empecé a jugar al tenis. Este es un gran torneo y jugar las semifinales aquí es un sueño".

"Creo que he jugado a un gran nivel, no me lo esperaba en esta superficie. Para mí es una locura. Ha sido duro al principio. Estaba muy nervioso por jugar unos cuartos de final en Wimbledon y, más todavía, por hacerlo contra Rune, alguien de mi misma edad y que viene jugando a un gran nivel", ha continuado el de El Palmar.

Alcaraz ha agregado que "ha sido complicado". Pero también que "una vez entras en la pista, no hay amigos". "Tienes que centrarte en ti mismo, y creo que eso lo he hecho muy bien", ha afirmado un 'Carlitos' que puede ganar el segundo título de Grand Slam de su carrera, después de proclamarse campeón en la última edición del US Open.

Nervios, grito y partido

El primer set se decidió en el tie-break. Ahí fue superior Alcaraz y se le pudo ver gritando como pocas veces. Sobre ello también ha sido preguntado: "He sacado todos los nervios (por su grito tras el primer set). Ese set ha sido complicado para mí, pero en el segundo y en el tercero he disfrutado mucho. He hecho mi juego, he puesto una sonrisa en mi cara, que eso es la clave para mí".

"Gritar "vamos" al ganar el primer set me ha ayudado a sacar luego mi mejor nivel. Con Medvedev he jugado dos veces, creo, una aquí en Wimbledon hace dos años. Será muy duro, su juego se adapta muy bien a la hierba. Pero, ahora mismo, voy a disfrutar del momento. No puedes vivir una semifinal de Wimbledon cada año, así que voy a disfrutar del momento y prepararé la semifinal una vez se acerque", ha sentenciado.

