Un Alcaraz indomable, el gran candidato a heredar el trono de Nadal en Roland Garros

Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003) levantó su decimoquinto título como profesional en su quinta final de este 2023. En Madrid, donde este viernes celebraba su 20º cumpleaños, el tenista murciano defendió la corona ante el alemán Jan-Lennard Struff, el lucky loser que había dado la campanada en la Caja Mágica. Tuvo que sudar para sacar adelante un partido complicado en el que le costó mostrar su mejor nivel, aunque terminó haciendo lo de casi siempre, es decir, pasar por encima de su rival.

Alcaraz va obteniendo la regularidad de los campeones, la "madurez tenística" como dicen en su equipo. Es el siguiente paso en la carrera de un jugador que ha impactado al mundo entero con su explosión entre su primer y segundo año como profesional y ya es estrella en su tercero. De promesa ha pasado a ser el tenista que todos los niños quieren ser y el rival a batir por el resto del circuito.

"A lo mejor le faltan dos o tres años para conseguir su mejor nivel", dice Antonio Martínez Cascales, mentor de Juan Carlos Ferrero y ahora consejero de Carlos Alcaraz. "Tiene que ir evolucionando, madurando. Pero en todos los sentidos, porque todos los rivales ya le van conociendo e intentan adaptarse a su juego", apunta en conversación con EL ESPAÑOL tras la final del Mutua Madrid Open.

Del paso de Alcaraz por la Caja Mágica en esta edición del Masters 1.000 destacan en su entorno "la capacidad de estar en todos los momentos, jugando mejor o jugando peor". Su participación arrancó con susto, cuando el finlandés Emil Ruusuvuori le ganó el primer set. Con 1-0 en contra, Ferrero le gritó desde el box: "Hay que hacer más largo el rally, aunque sea por el centro. En vez de cuatro, tienen que ser siete. Hay que ser fuerte ahora".

Sobre esto, Cascales explica: "Con trabajo y conforme va cogiendo experiencia, va ganando madurez tenística y personal. Esto no es que vaya a jugar aún mejor, que ya es difícil, sino que juegue así más puntos, durante más rato. Incluso que cuando no le sale su mejor juego siga en el partido. Es lo que está haciendo muy bien: en un momento determinado capear el temporal y luego volver a su mejor nivel. Eso se consigue con el trabajo diario, charlas... El objetivo es lograr esa madurez tenística, de ganar cuando juegas bien y cuando estás jugando mal también tener muchas posibilidades de ganar".

Así se han forjado siempre los mejores jugadores, con remontadas imposibles -con el gran ejemplo de la de Nadal en la final de Australia 2022 a Medvedev cuando iba abajo por dos sets, 2-3 y 0-40 en su servicio-. "Es un deporte muy mental, que tiene sus altibajos durante el partido y esos altibajos son más evidentes en uno que está en el ranking 40 que en uno que está en el ranking 2. Todos tienen muy buenos golpes, pero eso marca la diferencia", explica Cascales.

Momentos así ha tenido varios Alcaraz en este Mutua Madrid Open. Desde el ya mencionado contra Ruusuvuori hasta los cuartos contra Khachanov, que se puso 2-5 arriba en el segundo set para empatar el partido y, finalmente, acabó cediendo por 7-5 para caer ante el nuevo ídolo de masas.

La fama

Alcaraz ha sido el jugador más buscado durante estas dos semanas en Madrid. Es algo que tenían claro en su equipo desde que ganó el título el año pasado y que se acrecentó cuando se confirmaron las bajas de Nadal y Djokovic. La atención, sin embargo, también trae cosas negativas como la excesiva presión de la gente: "Parece que se ha instalado en los aficionados, en la prensa, como que va a ganar todos los partidos de aquí a fin de año y eso no va a ser así", dice Antonio.

"Esto sí que lo temíamos, entre comillas, y sí que se ha hablado mucho con él antes de venir", añade. Preocupa también lo que puede rodear a Carlitos: "Madrid es un torneo muy especial por todo. Por la atención y también por todo lo que se monta a nivel de famoseo. Y todo esto es complicado. Cada vez que termina un partido, cuando sale de la pista, todos los días tiene cuatro o cinco famosos conocidos que quieren hacerse fotos con él. También hay que intentar desde el equipo gestionarlo de la mejor forma posible", señala el director de la JC Ferrero Equelite.

[Alcaraz y la conversación consigo mismo para ganar en Madrid: "Me digo: 'Charly, haz magia'"]

Pero Alcaraz, a la vista está por el resultado, ha logrado aislarse de un ruido mediático que preocupó/afectó también en los meses posteriores a la conquista del US Open: "En la pista se maneja bien, está cumpliendo con sus rutinas. Absolutamente. Lo otro no le quita el foco en cuanto a lo deportivo". "Y esperemos que siga así mucho tiempo", añade entre risas Martínez Cascales.

En el equipo rechazan que se señale a Alcaraz como el jugador más dominador de la actualidad, una coletilla que se asocia cada vez con más fuerza al tenista murciano: "En este torneo tenía un cuadro muy complicado. Si se analiza desde antes de empezar el torneo, pues tenía por el camino a Zverev, con el que jugó, pero también a Rublev, Casper Ruud o Holger Rune que luego fueron cayendo. Hay jugadores que si están en su mejor nivel pueden ganarle, sin duda, en un partido en el que Carlos baje un poquito su nivel. Lo que pasa es que nosotros sí que tenemos mucha confianza y si está a su mejor nivel siempre pensamos que va a ganar", analiza el consejero del número 2 del mundo.

Alcaraz, con el puño cerrado. REUTERS

La realidad es que se ha vuelto muy complicado ganar a Alcaraz. Así lo demuestran los números de este 2023, en el que se perdió la gira inicial del Abierto de Australia y no debutó hasta la tercera semana de febrero. Suma, además de cuatro títulos (Buenos Aires, Indian Wells, Godó y Madrid), 29 victorias y solo 2 derrotas. Ganar la final en la Caja Mágica le coloca líder de la Race ATP como mejor tenista del año.

"Lo que digo es que con Carlos a su mejor nivel, los demás lo tienen muy complicado. Pero vamos a ver, si Djokovic juega a su mejor nivel, si Rafa consiguiera jugar a su mejor nivel, pues son partidos muy muy difíciles", apunta un Martínez Cascales que con el rabillo del ojo mira a Roland Garros (arranca el 28 de mayo).

Mirando a Roland Garros

La cita de París será el primer Grand Slam que pise Carlos Alcaraz desde su victoria en el Flushing Meadows, el parque neoyorquino que acoge el US Open. De un parque pasará a un patio de juego, el de Nadal, en concreto. Roland Garros se gana ahora dos veces: una cuando levantas el título y otra cuando ganas a Rafa. Solo Djokovic ha conseguido ambas en las últimas 18 ediciones del torneo.

"Llega con muchísimas ganas de ir a por el torneo. Pero son partidos a cinco sets. Físicamente tienes que estar muy bien y tener suerte de no tener ningún percance. Pasa por estar muy bien preparado, que lo está, y estar muy bien cuidado en ese sentido, pero también por tener un poquito de suerte. Depende de que no haya ninguna cosa más allá de pequeñas molestias, que no haya nada importante. Fíjate lo que le pasó a Zverev el año pasado... Carlitos llega con muchísimas ganas de intentar conseguirlo. Luego son siete partidos que puede pasar cualquier cosa", apunta Cascales.

[Carlos Alcaraz se corona como campeón del Mutua Madrid Open tras derrotar a Struff en una épica final]

Resta menos de un mes para que la capital francesa acoja uno de los torneos más importantes de la temporada y atendiendo al estado de forma actual en el que se encuentran Carlos Alcaraz y sus rivales, es inevitable pensar que el español es, cuanto menos, uno de los grandes favoritos. Con Rafa Nadal enfrascado en su lesión y Novak Djokovic ausentándose de torneos importantes como el de Madrid, todas las buenas sensaciones son para el tenista murciano.

Pese a que el de El Palmar se desenvuelve a la perfección en cualquier superficie, este año ha quedado claro que la tierra batida es un lugar de confort para él. Casi todo lo que ha jugado sobre la arcilla en este 2023 lo ha ganado, así que es un lugar en el que Alcaraz se vuelve todavía más intratable.

Carlos Alcaraz realiza un golpe en la final del Mutua Madrid Open. REUTERS

Ganó el ATP de Buenos Aires, cayó en la final del ATP de Río de Janeiro con Cameron Norrie, se exhibió a lo grande para vencer en el Conde de Godó y ahora acaba de revalidar su título de campeón en el Mutua Madrid Open. Tres torneos de los cuatro que ha disputado en tierra batida ya están en su zurrón, y antes de Roland Garros podría incluso sumar el ATP de Roma.

Lo mejor es que Alcaraz ha demostrado que puede ganar torneos a lo grande, como hizo en Barcelona, o mostrando una versión algo más discreta, como la de varios de sus partidos en Madrid. Él sabe que estando a su mejor nivel es prácticamente imparable, así que no va a atemorizarse por ningún rival que se le ponga enfrente en París. Ya sueña con recoger el testigo en la tierra prometida de Rafa Nadal y sumar el segundo Grand Slam de su carrera deportiva.

Sigue los temas que te interesan