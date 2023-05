Struff, el último escollo de Alcaraz para ser campeón: el 'lucky loser' del Mutua Madrid Open

Este domingo se celebra la final del Mutua Madrid Open 2023. Hasta este partido por el título en la Caja Mágica ha vuelto a llegar un Carlos Alcaraz que se prepara para defender corona. Pero ante él tiene un último escollo: el tenista alemán Jan-Lennard Struff.

Lo más llamativo de la final no es que 'Carlitos' regrese a la final por segunda temporada consecutiva, sino que por el otro lado del cuadro haya sido Struff el que lograse el billete para estar este domingo 7 de mayo en la pista central Manolo Santana. Y esto es porque tiene el cartel de 'lucky loser'.

¿Qué es un lucky loser? Pues, en el tenis, se dice así a los tenistas que juegan la fase previa de un torneo y caen antes de poder llegar al cuadro definitivo. Sin embargo, al final acaban disputando el campeonato por alguna baja de última hora. Y justamente esto le pasó a Struff en la presente edición del Masters 1000 de Madrid.

¿Quién es Struff?

Para muchos puede resultar desconocido el nombre de Jan-Lennard Struff. Aunque el tenista es todo un veterano del circuito a sus 33 años. Sin embargo, es con esta edad cuando está muy cerca de conseguir su primer título a nivel individual en la ATP. Pero para ello, debe ganar a un Carlos Alcaraz que parte como favorito. Todo un exnúmero 1 del mundo y actual 2 del ranking.

Struff, durante un partido del Mutua Madrid Open 2023 EFE

Struff nació en Werstein (Alemania) el 25 de abril de 1990. Desde pequeño idolatró a Pete Sampras. "Me encantaba el estilo de juego que tenía", ha llegado a decir sobre él. Aunque de haber podido disputar un partido a lo largo de la historia del tenis, no hubiese sido uno de los suyos, sino la final de Wimbledon que disputaron Rafa Nadal y Roger Federer en 2008. Ojo tiene.

De no haberse dedicado al tenis, le hubiera gustado ser futbolista del Borussia Dortmund. Aunque sus pasos siguieron los de la raqueta y no los del deporte rey, convirtiéndose así en tenista profesional en 2009. 14 años en los que pese a no haber conquistado ningún título individual, sí que ha logrado tres en la categoría de dobles.

En lo que sí triunfa es en su vida familiar, en la que tiene un hijo, al que mandó un mensaje a través de la cámara y con un minion en sus manos cuando ganó por sorpresa a Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. También recuerda a sus padres y sus consejos: "Creo que mis padres me dieron muy buenos consejos, así que nunca me ha gustado rendirme y siempre seguir luchando por mis sueños". Ahora está viviendo un sueño.

Un 'perdedor' a la final

Como ya se ha dicho, Struff es un lucky loser. Un 'afortunado perdedor' que, de rebote, se metió en el cuadro final del torneo. Esto después de caer ante Aslan Karatsev en la ronda previa del Mutua Madrid Open. Curiosamente, al ruso fue al que ganó en las semifinales del Masters 1000 por 4-6, 6-3 y 6-4.

Struff, sirviendo durante las semifinales del Mutua Madrid Open 2023 EFE

Además de ganar a Aslan Karatsev en semifinales, Jan-Lennard Struff ha ganado en la Caja Mágica al estadounidense Ben Shelton (4-6, 7-6 y 7-5), al serbio Dusan Lajovic (7-6, 3-6 y 3-6), al argentino Pedro Cachín (7-6, 6-7 y 6-3) y al griego Stefanos Tsitsipas (7-6, 5-7 y 6-3).

Ahora le toca, el más difícil todavía, ganar su primer título ATP ante el vigente campeón del US Open y del propia Mutua Madrid Open. Al número 2 del mundo. Un escenario en el que no se imaginó: "No, claro que no. No después de la derrota en la fase previa. Estaba muy feliz, era mi cumpleaños, perdí, y me tocó ser 'lucky loser'. Muy contento de recibir una segunda oportunidad, no sé si ha sucedido antes, es una historia loca. No me podría haber imaginado llegar a la final".

Carlos Alcaraz, en el Mutua Madrid Open 2023 Reuters

Struff ya sabe lo que es enfrentarse a 'Carlitos'. En dos ocasiones se han visto las caras ambas tenistas. En su primer duelo, el alemán se llevó la victoria, en la edición de 2021 de Roland Garros, por 6-4, 7-6 y 6-2. Un año más tarde, en Wimbledon, el triunfo cayó del lado del español por 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 y 6-4.

El actual número 65 del ranking de la ATP se refirió en estos términos a Alcaraz: "Carlos tiene ahora 20 años. Jugamos en Roland Garros cuando él tenía 18. Para un jugador joven como él, ha cambiado mucho en este tiempo. Lo que ha logrado en el último par de años es increíble. Es un jugador muy completo, tiene un montón de armas. Saque y volea, puede jugar fuerte desde la línea de fondo, buen servicio, buena dejada. Es muy rápido, un gran atleta. Recuerdo que fueron dos duras batallas".

Jan-Lennard Struff está así ante el partido de su vida. Lo tiene todo en contra. El rival, el escenario, el ambiente... Pero cuenta con ser la sorpresa y no tener nada que perder en la Caja Mágica. Ante él, un Carlos Alcaraz que pretende repetir título, defender sus puntos y seguir ganando sensaciones de cara a la próxima edición de Roland Garros que comienza tan solo en unas semanas.

