Roberto Carballés da una alegría al tenis español: logra el segundo título de su carrera en Marrakech

Roberto Carballés culminó una grandísima semana en Marrakech y se alzó con la victoria en una disputadísima final frente a Alexandre Muller que se marchó a los tres sets. El tenista español derrotó al jugador francés por un tanteo de 4-6, 7-6(3) y 6-2. Una nueva alegría para nuestro país y que confirma que sigue habiendo jugadores capaces de ganar.

Le costó lo suyo al tenista español conseguir el segundo trofeo de su palmarés. Muller le presentó una durísima batalla y le hizo sudar más de la cuenta para coronarse en Marrakech. Más de tres horas estuvieron sobre la tierra batida de Marruecos, pero le supo a oro a Carballés esa victoria.

Además, el premio para el tenista nacido en Tenerife también viene acompañado de su mejor clasificación histórica en las listas de la ATP. A sus 30 años, aparecerá en la posición número 51, casi a la par que otro jugador español como Albert Ramos, que está en el puesto 49.

Carballés batió a un jugador batallador, 126 del ránking ATP con el que nunca se había enfrentado y que fue una de las sorpresas del evento. El español, que en lo que va de curso no había conseguido superar los octavos de final de un torneo redondeó su buena semana en el evento marroquí y logró el segundo trofeo en su palmarés.

Y lo hizo sacando su mejor versión cuando más lo necesitaba. Tras ceder la primera manga por 4-6, no se vino abajo cuando el francés tuvo la oportunidad de cerrar el partido en el tie-break de la segunda. Ahí sacó a relucir su mejor tenis y se reafirmó en el tercer y definitivo set, donde lo solventó por 6-2.

Contento por el triunfo

A sus 30 años, Roberto Carballés logró el segundo título de su carrera tras realizar un gran despliegue. El jugador se mostró muy contento por lo conseguido, ya que derrotó a lo largo del torneo a varios de los cabezas de serie más importantes como Daniel Evans, Tallon Griekspoor o Maxime Cressy.

"Estoy muy contento. Me gustaría empezar por el público, que me ha apoyado mucho durante toda la semana. Me gustaría darle las gracias a todo mi equipo, a José y a mi equipo que está en España, a mi novia y a todas las personas que están en Granada apoyándome. Darle las gracias a todas las personas que hacen posible este torneo. Muchas gracias por esta increíble semana y nos vemos el año que viene", recalcó en declaraciones recogidas por ATP.

