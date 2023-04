Verstappen rechaza las carreras al sprint: da la clave para que la Fórmula 1 tenga más igualdad

Max Verstappen se ha convertido en una de las voces más críticas con el nuevo formato presente en varios Grandes Premios de Fórmula 1. Se trata de las carreras al sprint, que harán acto de presencia por esta temporada en el Bakú tras debutar en 2022. El trazado urbano azerbaiyano pondrá en acción esta modalidad y será la primera de las seis que habrá en 2023.

Sin embargo, el piloto neerlandés ha rechazado completamente la presencia de las pruebas al sprint que se disputan los sábados. Considera que es algo que no va en línea con el ADN de la Fórmula 1 y ya ha dejado claro que no le gusta disputarlas. No es la primera vez que lo dice, puesto que es una idea que ya ha expresado en reiteradas ocasiones.

"Ese es el ADN de esta categoría y no entiendo o no sé por qué hay que cambiar eso, porque creo que hasta ahora todo va bien. Y lograr aún más acción en la pista creo que pasa por acercar todavía más los coches, por conseguir que más equipos puedan luchar por la victoria. Si se terminase consiguiendo eso, que es el objetivo, el espectáculo será inmejorable", explica el doble campeón del mundo con Red Bull en unas declaraciones recogidas por Motorsport Week.

[El GP de Bakú y su carrera al sprint causa nervios en la F1: los equipos desconfían del formato]

Además, Verstappen da una receta para que se incremente la igualdad en la parrilla. Una idea para que se reduzcan las distancias entre las distintas escuderías, donde Red Bull parece dominar con mano de hierro en el Mundial sin nadie que sea capaz de hacerle sombra en las tres primeras carreras disputadas.

"Si tenemos seis o siete equipos luchando por la victoria, será una locura. Entonces realmente no hará falta cambiar nada del formato o cosas así", recalcó Verstappen. El piloto neerlandés ya mostró su descontento con estas pruebas nada terminar el Gran Premio de Australia, donde afirmó que no estaba de acuerdo con ellas. "No soy fan, en absoluto. Creo que cuando hacemos todo ese tipo de cosas, el fin de semana se vuelve aún más intenso y ya tenemos muchas carreras en el calendario", indicó en Albert Park.

Max Verstappen, en el podio tras su primer puesto en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 2023 Reuters

Temor a Bakú

La siguiente parada de la Fórmula 1 es el Gran Premio de Bakú. Allí las carreras al sprint vuelven al calendario, aunque es algo que no ha gustado en general dentro del paddock. Muchos equipos se han mostrado contrarios a disputar esta prueba debido a que se trata de un trazado urbano.

El último en mostrarse muy cauteloso con lo que pueda suceder en este circuito ha sido Christian Horner, jefe de Red Bull. "La realidad es que es absolutamente ridículo hacer la primera carrera al sprint en una prueba urbana como Bakú. Creo que, desde el punto de vista del espectáculo, desde la perspectiva de los aficionados, probablemente será una de las sprint más emocionantes del año", declaraba.

El principal problema reside en el poco espacio que hay en Bakú, ya que se trata de un circuito dentro de la ciudad, lo que provoca que pueda haber mayores daños en los monoplazas. De hecho, muchos equipos ya están trabajando en los repuestos durante este parón de abril para poder solventar cualquier contratiempo allí.

Sigue los temas que te interesan