La Fórmula 1 quiere una revolución inminente y estudia un nuevo formato para las carreras al sprint

La Fórmula 1 está muy cerca de instaurar su última revolución en plena temporada. Pese a que ya se han disputado tres Grandes Premios en este arranque de año y quedan apenas unos días para que se celebre la cuarta carrera, el Gran Circo planea un cambio de las reglas del juego en mitad de la competición que tiene serios visos de ser aprobada en las próximas horas.

Así, la Comisión de la Fórmula 1 que está integrada por los equipos, por la FIA y por FOM (Formula One Management) tendrá que votar en las próximas horas un posible cambio en el formato de la primera carrera al sprint de la temporada que tendrá lugar a finales de este mes. El Gran Premio de Azerbaiyán será la primera prueba del curso en la que habrá carrera al sprint y se espera un cambio de reglamentación para ella.

Hasta ahora, el formato actual dice que el viernes se celebrarán unos primeros entrenamientos libres y la clasificación, el sábado unos segundos libres y la carrera al sprint, mientras que para el domingo quedará la carrera larga. Esto, sin embargo, no termina de convencer en la Fórmula 1 porque no desemboca en el espectáculo que se buscaba. Algunos pilotos siguen siendo conservadores para no perder sus opciones de cara al domingo y eso afecta a lo que se ve en la carrera al sprint.

Por eso, la F1 planea un nuevo formato para el próximo Gran Premio de Azerbaiyán. Se pretende experimentar con dos clasificaciones totalmente independientes, una para la carrera al sprint y otra para la larga, de manera que no influya tanto lo que sucede el sábado en el domingo.

Así, el viernes se disputarían unos primeros y únicos entrenamientos libres, así como la clasificación para la carrera larga del domingo. El sábado sería una jornada completamente independiente, con un formato de clasificación también en modo Q1, Q2 y Q3 pero más corto, y que serviría para definir la parrilla de salida para la carrera al sprint. Esta prueba corta se disputaría el sábado, mientras que para el domingo quedaría la carrera larga.

La votación tendrá que producirse en las próximas horas para no demorar la decisión demasiado. No en vano, el próximo Gran Premio de Azerbaiyán se disputa el último fin de semana de este mes de abril, por lo que habría que adaptar todo a este nuevo formato.

Se trata de un intento de la Fórmula 1 por aumentar el espectáculo con este tipo de carreras al sprint. Esta temporada se decidió que fueran seis las pruebas que tuvieran esta versión corta y más explosiva, pero hasta el momento la manera de afrontarlas por parte de los equipos y los pilotos no convence y por eso se busca este cambio radical.

