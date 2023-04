Del Potro avisa de su regreso a las pistas: "Estoy decidido a jugar un último partido en el US Open"

Juan Martín del Potro fue uno de los tenistas más importantes del mundo gracias a esa poderosa derecha que le hizo vencer a jugadores de la talla de Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer. Todos ellos cedieron ante el martillo del tandilense, que se mostró implacable durante muchos años en las pistas.

Sin embargo, una serie de lesiones en su muñeca y, posteriormente, en su rodilla fueron minando su capacidad con la raqueta, hasta el punto de dejarle prácticamente fuera de las pistas. Tras luchar duramente contra sus problemas y sin estar completamente recuperado, Del Potro tiene un nuevo sueño en su cabeza para regresar de su retiro.

El argentino quiere estar presente en el US Open. El último Grand Slam de la temporada es un sitio muy especial para él, pues fue allí donde levantó el único torneo de esta categoría presente en sus vitrinas. Su victoria frente a Roger Federer en una final apasionante a cinco sets se convirtió prácticamente en la más importante de su carrera.

Pese a anunciar su retirada por los reiterados dolores en su rodilla que no le permitían tan siquiera subir escaleras o conducir sin sentir dolor, Del Potro se ha puesto un nuevo objetivo en su carrera. El argentino quiere disputar su último partido en el US Open y quiere hacerlo en 2023.

"Estoy decidido a hacer todo lo que sea posible para jugar un último partido oficial en el US Open 2023. No sé si mi rodilla me permitirá estar o no al 100%, pero tengo claro mi deseo de que el último partido de mi carrera profesional sea este año y, en ese caso, tiene que darse en Flushing Meadows", explicaba en una entrevista para TheWest.

Juan Martín del Potro durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 Europa Press

"Me encanta competir y quiero hacerlo una vez más. Estoy jugando bastante al pádel, pero me cuesta porque cuando golpeo fuerte suelo perder el punto", señalaba con humor un Juan Martín del Potro. "Voy a trabajar duro para ponerme a punto y luego ya se verá qué ocurre", añadía con la mente puesta en regresar al US Open.

Invitación recibida

El cariño que le guarda Del Potro al US Open es correspondido. El tenista tendrá una invitación para estar presente en el último Grand Slam de la temporada. Así al menos lo ha confirmado la organización a través de unas palabras de la directoria del torneo.

"Juan Martín es un verdadero favorito de los fanáticos del US Open", declaró la directora del torneo, Stacey Allaster, tras las palabras del tenista. "Es un competidor tremendo, pero amable, y estaríamos encantados de que este excampeón del US Open se una a nosotros en el torneo de este año".

