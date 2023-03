Alcaraz, ante el reto del 'Sunshine Double': de ganar a su amigo Sinner a la clave secreta de Ferrero

Carlos Alcaraz ya está en semifinales del Miami Open. Está a solo dos pasos de levantar su segundo título en Florida después del logrado en el 2022. Sigue elevando su nivel de juego y va camino de consolidar su número uno del mundo frente a la amenaza de Novak Djokovic antes de que empiece la gira de tierra batida.

El jugador de El Palmar venció a Taylor Fritz con una autoridad espectacular. Pero ahora tendrá una piedra más grande en su camino. Se trata de su amigo Jannik Sinner, el gran rival de su generación y con quien mantiene una muy buena relación fuera de la pista. Los duelos ante el italiano son siempre muy especiales y este llega tan solo 12 días después de que ambos se vieran las caras en las semifinales de Indian Wells.

Las sensaciones para 'Carlitos' son buenas después de su exhibición en cuartos: "Quizás fue mi mejor partido del torneo hasta ahora, aunque creo que estoy jugando bien cada partido. Me siento cómodo en la pista en cada partido, así que estoy muy feliz".

No ha cedido ni un solo set en lo que va de Master 1.000. Lleva diez partidos seguidos ganando por la vía rápida. Y acumula 18 victorias y solo una derrota en este 2023. Su único traspié llegó por lesión, cuando perdió la final del ATP 500 de Río de Janeiro ante Cameron Norrie. Todo lo demás han sido triunfos.

No obstante, sabe que su amigo Jannik Sinner llega con ganas de revancha. Además, será un partido muy especial para ambos ya que poco a poco están forjando una rivalidad histórica que promete ser uno de los grandes clásicos del tenis mundial en los próximos años. Disfrutan dentro, pero también fuera de la cancha.

Jannik Sinner golpea un revés a dos manos en el Master 1000 de Indian Wells Europa Press

"Tenemos buena relación fuera de la pista, hablamos, a veces nos entrenamos juntos también. Es buen chico, creo que es importante también que seamos buena gente. Y claro, compartimos buenos momentos fuera de la pista". Una situación que recuerda, en cierto modo, a la amistad que consiguieron formar a lo largo de los años Rafa Nadal y Roger Federer, dos genios de la raqueta que no dejaron de admirarse mientras conseguían ganar 42 Grand Slam y más de 200 torneos entre ambos.

Alcaraz no solo ha hablado de su buen trato con Sinner tras vencer a Fritz, sino que también ha revelado confidencias importantes con su entrenador Juan Carlos Ferrero. El tenista murciano ha explicado una de las claves que es sinónimo de su gran rendimiento y que tiene que ver con un aspecto de su juego que ha podido mejorar a raíz de superar las lesiones que lastraron su final de 2022.

"Cuando empecé a trabajar con Juan Carlos todos sabíamos que tenía que mejorar el saque. Tuve problemas con los abdominales hace tiempo y no pude entrenar cuanto me hubiera gustado". Sin embargo, 'Carlitos' cuenta que esa recuperación es una de las claves que retrata su gran rendimiento en el año 2023 con 18 victorias en 19 partidos.

"Pero desde que me siento mejor con mis abdominales, con mi cuerpo en general, empecé a sacar un poco mejor. Es algo en el que nos enfocamos. Sabíamos que el saque es muy importante en el tenis y tuve que mejorar. Ahora tengo buen saque, creo".

El reto del 'Sunshine Double'

Carlos cerró su análisis sobre su participación en los cuartos de final del Miami Open destacando su enorme nivel de juego, pero advirtiendo que necesitará dar un salto más para enfrentarse a Sinner con garantías totales de meterse en la final para luchar por el título.

"Intento mejorar en cada partido. Mi nivel hoy fue alto, pero Sinner es un gran rival y tengo que jugar al mismo nivel o incluso mejor para pasar las semifinales. Nunca pienso que mi nivel sea suficiente para ganar un torneo, intento mejorar cada día. Cada partido es distinto y todo puede pasar, estoy enfocado a diario".

Carlos Alcaraz ejecuta un servicio. REUTERS / USA TODAY

Alcaraz piensa que su nivel puede ir in crescendo a pesar de que todos los expertos le sitúan ya por las nubes. Parece que su rendimiento no tiene límites y gracias a esto va camino de completar un brillante reto que no ha logrado ningún jugador español en la historia y que, a nivel general, solo han logrado siete tenistas.

Se trata del famoso 'Sunshine Double', es decir, ganar en la misma temporada el torneo de Indian Wells y el de Miami, las dos competiciones importantes de la gira estadounidense que se celebra ahora antes de que llegue la temporada de tierra batida. Solo Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998) y Andre Agassi (2001) lo han conseguido.

Aunque junto a ellos se sitúan los dos genios que lo han hecho en varias ocasiones. Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016). Rafa Nadal nunca pudo llevarse el triunfo en el torneo de Florida. Ahora, Alcaraz ataca con valentía este impresionante e histórico reto para seguir situándose como un elegido.

