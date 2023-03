Carlos Alcaraz cree en la '33' de Fernando Alonso: el inesperado guiño que enloquece a la Fórmula 1

Carlos Alcaraz sigue imparable en el Master 1.000 de Miami. El tenista español está demostrando un nivel altísimo ante el que nada pueden hacer sus rivales, y este martes logró el pase a los cuartos de final al eliminar por la vía rápida y en apenas dos sets al norteamericano Tommy Paul.

Después de la exhibición del murciano sobre la pista, la imagen más curiosa del partido llegó al término del mismo y ahí entró en acción, de manera totalmente inesperada, Fernando Alonso. Alcaraz saludó a su rival, al juez de silla y celebró el triunfo con el puño en alto ante los aplausos del público, pero nadie se esperaba lo que estaba por suceder acto seguido.

Es costumbre que los ganadores de cada partido dejen una firma o rúbrica a modo de recuerdo sobre la cámara de televisión, y fue aquí donde Alcaraz sorprendió. El mensaje fue de lo más llamativo e hizo saltar del sillón a los amantes de la Fórmula 1 que estaban presenciando este partido de tenis. Carlos Alcaraz fue sencillo en su escrito, no fue su firma, no fue un corazón, fue un mensaje en clave fácil de descifrar, un número 33, acompañado de una interrogación, una flecha y la palabra "soon", pronto en castellano.

La interpretación de esta firma final del tenista es sencilla y hace referencia a la esperadísima victoria número 33 de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Se da la circunstancia de que este fin de semana regresa el Mundial con un nuevo Gran Premio, y por lo que se aprecia con esta dedicatoria Carlos Alcaraz también está muy pendiente de lo que pasa en el Gran Circo.

Así, el murciano demostró estar ansioso por contemplar la aclamada victoria número 33 de Fernando Alonso en la Fórmula 1, algo que este año parece más cerca que nunca después de los dos podios que ha logrado con su Aston Martin en las dos primeras carreras del año. Un guiño de figura a figura, de Carlos Alcaraz a Fernando Alonso.

