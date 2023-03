Luis de la Fuente: "Apuesto por estos jugadores una y mil veces"

Luis de la Fuente habló después del partido tanto ante los micrófonos de Teledeporte como en rueda de prensa. El seleccionador de España analizó la derrota frente a Escocia y aseguró que pese al resultado en Hampden Park, hay motivos para ser optimistas de cara al futuro de este proyecto.

Análisis del partido ante Escocia

"Derrota dolorosa. Analizando el partido en estos primeros minutos uno piensa que hemos hecho cosas bien, suficientes para haber tenido otro resultado y meternos en el partido. Me quedo con esas cosas positivas, hay que mejorar mucho y estoy encantado con la actitud de los jugadores. Hemos intentado todo lo ensayado, pero no ha salido".

Los dos goles en contra

"Hay que valorar que al alto nivel cualquier error te penaliza. Han sido dos accidentes del juego, no hay un pero ni un reproche a los jugadores y esto debe servir de aprendizaje. El primer tiempo ha mostrado en gran medida todo lo que hemos trabajado".

Polémica arbitral

"No he podido ver el agarrón de Joselu en el área. Vale de poco ya. Me quedo con el trabajo y con la sensación de lo que hemos preparado está claro".

Confianza en sus pupilos

"Desgraciadamente queda mucho aún para volver a juntarnos, hemos sembrado y seguro que el futuro asegurará mejores vivencias".

¿Mismo bloque para la Final Four de la UEFA Nations League?

"Siempre se pueden cambiar cosas de aquí a junio. No me muevo ni un centímetro de la idea que traslado a los jugadores. Hay que mejorarla y trabajar más, claro, añadiendo más detalles, pero les he visto identificados con la idea. Por supuesto que apuesto por los jugadores de esta lista, igual que otros que no han podido venir. Apuesto por ellos una y mil veces".

¿Complica la derrota la clasificación?

"No cambia nada para los seis partidos que quedan. La hoja de ruta no cambia, trabajar y ganar todos los partidos".

Escocia, líder del Grupo A

"Queda mucho, es prematuro. Tiene un equipo potente. Debemos ganar los seis partidos, porque es nuestra meta, nuestra responsabilidad, no por ser primeros".

La idea para su España

"Amplitud, centros, remates... Nos ha faltado el acierto para dar más sentido al trabajo de la semana. Les he dicho a los jugadores que este es el camino. Vamos a crecer, seguro".

Ocho cambios en su once

"Hay cosas que corregir. Siempre pensamos que las cosas van a salir bien. No creo que el resultado sea por los cambios. Estoy convencido de ello. Tenemos jugadores de nivel muy parejo".

Dos laterales derechos, dos fallos, dos goles

"Han sido dos accidentes. A este nivel, cualquier detalle te hacer perder un partido. El campo te pone en su sitio. Confío ciegamente en ellos. Estoy encantado con Dani (Carvajal) y Pedro (Porro), y con gente de futuro".

