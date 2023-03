Dani Ceballos regatea la pregunta acerca de su posible renovación con el Real Madrid

La primera de la 'era De la Fuente' al frente de la selección española de fútbol llegó en Hampden Park. España cayó por 2-0 ante Escocia. Un partido en el que formó parte del once titular Dani Ceballos. El centrocampista fue de lo mejor del combinado nacional, aunque fue de más a menos hasta el momento de su cambio por Gavi.

Después del encuentro, Ceballos habló sobre la derrota y afirmó que le dejó "un sabor agridulce". Por un lado titularidad y por otro ese duelo perdido camino a la Eurocopa de Alemania 2024. El futbolista utrerano también apuntó que se siente "muy bien físicamente" y que "ojalá pueda entrar" en los planes de Luis de la Fuente en el futuro.

De lo que no quiso hablar el internacional español fue de cómo se encuentra su relación con el Real Madrid respecto a su posible renovación. El futbolista acaba contrato con el club de Concha Espina al final de la presente temporada y se habla de si seguirá vistiendo la camiseta merengue o no.

Partido y futuro de España

"Es un sabor agridulce, estoy contento por la titularidad, pero creo que la derrota es muy dolorosa para nosotros. Teníamos un plan de inicio claro, dominar el partido, pero el balón rodaba muy lento y ellos se encuentran con un gol muy rápido", comenzó analizado Ceballos en el postpartido.

"Juntaron bien líneas y en una transición encontraron otro gol. El gol es clave, cambia el partido, lo hemos visto. También el punto positivo es que hemos generado ocasiones, Nico ha entrado muy bien, Joselu ha tenido dos...", continuó explicando el futbolista del Real Madrid.

Además, Ceballos destacó que quiere seguir formando parte de la Selección: "Me encuentro muy bien físicamente, quedan dos meses y pico de temporada, pero ahora mismo hay que centrarse en los errores de hoy. En junio tenemos una Final Four muy bonita. El míster tiene una idea clara y ojalá que pueda entrar en sus planes. Jugando en tu equipo es más fácil venir, claro, pero la clave es darlo todo en los minutos que tenga".

Por último, el centrocampista utrerano fue preguntado por el estado de su renovación con el Real Madrid. "No es una pregunta que me corresponda contestar la de la renovación con el Madrid ahora. Ya he hablado de ello", sentenció Dani Ceballos desde Hampden Park.

