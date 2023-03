Carlos Alcaraz como Rocky Balboa: fan de las películas y la canción 'Eye of the Tiger' para motivarse

Hace unos días, a Alcaraz le apodaban "el Mike Tyson del tenis". Lo hacía Gilles Cervara, preparador físico de Daniil Medvedev, a quien el palmareño arrolló en la final del Masters 1.000 de Indian Wells. Pero Carlos no quiere ser Tyson sino Rocky Balboa, el personaje de ficción que nació a finales de los años 70.

Sylvester Stallone ha interpretado durante décadas el papel de Rocky, un boxeador que llega a lo más alto a base de sacrificio y mucho drama. Es un personaje que ha servido de inspiración a muchos deportistas, como ocurre en el caso del número 1 del tenis mundial. Si bien Alcaraz, nacido en los 2000, es de otra generación, 'el potro italiano' ha dejado huella en él.

Lo recordó Carlos este martes tras imponerse en Miami al estadounidense Tommy Paul. El tenista español viene de ganar en Indian Wells y, ya en cuartos de final, sigue en la carrera por repetir título ahora en Miami -donde defiende corona-. Camino de realizar una gesta más en su corta pero exitosa carrera, Rocky le motiva antes de cada partido.

"Siempre me acuerdo de las películas de Rocky, de todas las canciones de Rocky. Cada día de partido, en el coche pongo tres canciones de Rocky, como 'Eye of the Tiger'. Las cantamos con mi equipo, cantamos muy fuerte, es algo que me motiva mucho", reconoció ante los medios de comunicación tras su última victoria.

'Eye of the Tiger', interpretada por el grupo Survivor, salió a la luz en 1982 y fue una petición expresa de Sylvester Stallone a los compositores Frankie Sullivan y Jim Peterik para la tercera entrega de Rocky (1982). Desde entonces se ha convertido en un clásico que, visto el caso de Alcaraz, ha traspasado generaciones.

Carlos Alcaraz ejecuta un servicio Reuters / USA TODAY

No es la primera vez que Alcaraz habla de su pasión por la banda sonora de Rocky. Ya descubrió este hábito tras ganar el Conde Godó del año pasado: "Intento escuchar esa canción antes de cada partido. ¡Me motiva! Cuando escucho la música, recuerdo la película. Es increíble el espíritu de lucha que tiene Rocky. Intento tener esa experiencia en cada partido, como rutina de motivación", decía entonces.

Alcaraz ganó por 6-4 y 6-4 contra Tommy Paul y se citó con Taylor Fritz en los cuartos de final. Vengó con una gran actuación la derrota que Paul le había infligido el pasado verano en Montreal, en el único precedente.

"La clave fue que no ataqué todo el tiempo. Lo hice bien en la red, bien con la derecha, con el revés, con el servicio, hice un partido muy completo", dijo.

"Hoy estaba más relajado, en Montreal estaba más nervioso. Estoy feliz con la forma en la que jugué, lo pasé bien, sonreí todo el tiempo", prosiguió.

Destacó además que tiene un buen vínculo de amistad con Paul fuera de la pista y se mostró convencido de que van a jugar "muchas más veces" juntos en los próximos años.

