Boris Becker desvela más detalles sobre su estancia en la cárcel: amenazas de asesinato y violación

Boris Becker tiene claro que tenía merecido un paso por prisión: "Claro que era culpable". Eso es algo que ha dejado claro en la entrevista que ha concedido a la cadena Sat.1 y de la que día a día se van conociendo más detalles. Sin embargo, ha querido romper su silencio para contar las atrocidades que ha vivido durante los ocho meses que ha estado entre rejas.

232 días que han llegado a su fin y en los que ha sufrido hasta el extremo. El extenista alemán, que en su día llegó a ser rey de Wimbledon y número uno del mundo, ha padecido un auténtico calvario. Un tormento al que no veía fin y es que fue acosado de manera grave por otros reclusos que querían marcar territorio donde la ley no llega.

Sin embargo, también cuenta en esta entrevista que gracias precisamente a otro grupo de presos que decidió unirse para defenderle ha podido salir de ahí con vida y sano y salvo. No obstante, el peaje mental al que ha tenido que hacer frente le ha dejado importantes secuelas y recuerdos que difícilmente podrá olvidar.

Tal y como denuncia Boris Becker, temió por su vida de manera constante: "Un preso quería matarme". El exjugador ha tenido que convivir con este tipo de amenazas constantemente. En sus confesiones revela que también fue amenazado de violación por uno de los presos más peligrosos de la cárcel.

Amenazas de muerte y violación

Relata que este recluso le recordaba constantemente todo lo que estaba dispuesto a hacerle: "Me explicó verbalmente todo lo que iba a hacerme". Una pesadilla que no tenía fin y que le provocó importantes trastornos físicos que incluso le llevaron a tener una pérdida alarmante de peso. Más de un kilo por cada mes que estuvo entre las rejas de las cárceles de Wandsworth y de Huntercombe, dos de las más duras y peligrosas del Reino Unido. Algo que el exjugador ha podido comprobar en sus propias carnes.

Becker, que reitera su culpabilidad por haber ocultado activos y préstamos por valor de tres millones de euros relacionados con una propiedad en Palma de Mallorca, fue condenado a dos años y medio de prisión. Sin embargo, solo ha terminado cumpliendo esos ocho meses que le han causado importantes estragos físicos: "Por supuesto que perdí mucho peso. Fui a prisión con 97 kilos y ahora no llego a 90".

El tenista alemán, en la primera entrega de la entrevista con el citado medio que fue revelada hace unos días, contaba que en este tipo de cárceles no se tiene en cuenta a las personas, sino que simplemente eres un número: "Allí no eres nadie, no eres más que un número, el mío era A2923EV. No me llamaban Boris, sólo era un número, y les importa una mierda quién eres. Para sobrevivir nos necesitamos los unos a los otros".

