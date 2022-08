Carlos Alcaraz hace un duro balance de su camino al US Open: "No puedo tener tantos altibajos"

Carlos Alcaraz no está teniendo la gira de pista rápida soñada. Su camino hacia la disputa del US Open, tercer Grand Slam de la temporada, está siendo complicado. En el Masters 1000 de Montreal cayó derrotado a las primeras de cambio y de manera sorprendente contra el estadounidense Paul. Y en el Masters 1000 de Cincinnati no ha podido pasar de los cuartos de final.

El español ha caído derrotado esta madrugada frente a Cameron Norrie en un partido de altos vuelos, pero en el que nunca ha conseguido tener el control. Después de brillar contra McDonald y contra Cilic en sus dos primeros partidos del torneo americano, no ha podido hacer lo propio ante un inspirado Norrie que está llamado a ser uno de los grandes aspirantes a la victoria.

La única noticia positiva para 'Carlitos' es que ambos torneos serán un buen territorio en 2023 para intentar conseguir puntos que le permitan seguir escalando puestos en la clasificación. Desde su participación en Roland Garros y, sobre todo, en Wimbledon, el nivel de Alcaraz no ha sido tan positivo como a principios de temporada, cuando volaba sobre la pista y cuando era el jugador en mejor forma de todo el circuito.

[El mensaje de Badosa tras caer en Cincinatti: "Semanas muy difíciles en lo personal"]

A pesar de este pequeño bajón, el jugador de El Palmar tiene la esperanza de poder limar las asperezas que ahora mismo muestra su juego antes de que llegue su debut en el US Open, torneo que sueña ganar para que sea el primer grande de su carrera. Alcaraz terminó muy contrariado en su partido contra Norrie, ya que fue de un desgaste extremo por el enorme desempeño que tuvo su rival en una lucha cuerpo a cuerpo.

Carlos Alcaraz se saluda con Cameron Norrie tras su partido en el Masters 1000 de Cincinnati Reuters

"Ha sido un partido muy duro, perder este tipo de partidos duele, pero hay que sacar lo positivo, hay que intentar mejorar en las cosas que he hecho mal en este partido de cara al Abierto de Estados Unidos". 'Carlitos' intenta quedarse con lo positivo como muestra en estas declaraciones recogidas por EFE. Sin embargo, sabe que tiene que cambiar algunas cosas de su juego y mantener una mayor regularidad si no quiere volver a casa antes de tiempo.

[El drama de Garbiñe que no cesa: las claves de su peor año tras caer seis veces en su debut]

Cambios en su juego

Alcaraz se muestra exigente consigo mismo y tiene el firme propósito de intentar tocar las cosas de su preparación que necesita para poder tener un buen papel cuando llegue la cita de Flushing Meadows, último Grand Slam del curso: "Hay mucho que mejorar, intentar en ciertos momentos, mantener el nivel, el buen nivel, no tener tantos altibajos". Con empate a un set y 3-1 a su favor en el tercero, perdió la concentración y eso le costó el partido.

A pesar de todo, cree que el encuentro contra Norrie fue un buen partido en el que atravesó por momentos positivos que le hicieron soñar con la remontada, ya que arrancó con un set abajo y con cediendo 4-1 en el segundo. Sin embargo, en el momento de la verdad, no pudo darle la vuelta a la situación: "Yo creo que ha sido un buen partido y hay que facilitar a Cameron y desearle toda la suerte del mundo". Carlos ya piensa en el US Open con el objetivo de seguir trabajando con su equipo para afinar todo lo posible su preparación de cara a uno de los últimos objetivos del curso.

Sigue los temas que te interesan