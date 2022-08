María de Valdés consigue la medalla de plata en los 5 kilómetros de aguas abiertas del Europeo

Buenas noticias para España en los Campeonatos de Europa de Roma de natación. María de Valdés ha conseguido un resultado histórico al colgarse la medalla de plata en la prueba de los 5 kilómetros en aguas abiertas. Una de las disciplinas más exigentes de estos campeonatos y que ha dejado un resultado muy positivo para la delegación nacional.

La competencia se ha desarrollado en la conocida costa de Ostia bajo unas condiciones extremadamente difíciles por el intenso oleaje. Sin embargo, esa situación ha terminado siendo positiva para la excelente nadadora española, que se ha desempeñado a la perfección en el escenario más difícil posible.

Desde el comienzo de la prueba, De Valdés se posicionó en cabeza, tomando la responsabilidad y marcando un ritmo exigente para poner en dificultades a todas sus oponentes. Estaba claro que se había lanzado al agua con la ambición de dominar y de dejar la lucha por los metales a un grupo muy reducido de elegidas. Finalmente, terminó cubriendo el recorrido de 5 kilómetros de la prueba en 57 minutos, el cual consistía en dar tres vueltas a un mismo circuito.

Con su brillante actuación la nadadora de 23 años consiguió entrar segunda en meta y colgarse una valiosa medalla de plata en estos Europeos de Roma. La ganadora fue la neerlandesa Sharon van Rouwendaal, que con esta victoria revalida el título de campeona continental que logró el pasado año en Budapest. María había conseguido llegar en cabeza al paso por la última a boya, pero finalmente fue arrollada por su rival que cubrió la parte final de la travesía como un auténtico torbellino.

Finalmente, terminó aventajando a la nadadora andaluza en un segundo y medio, ya que llegó a meta con un tiempo de 56'58". La lucha por los metales estuvo realmente apretada ya que, además de la mínima diferencia que hubo entre el oro y la plata, la italiana Giulia Gabbrielleschi se tuvo que conformar con el bronce por solo una décima respecto a María. Un podio de mucho nivel que da todavía mayor valor a esta presea.

La emoción de María

La plata de De Valdés supone un éxito histórico para España, ya que los nadadores nacionales no subían a un podio continental desde hacía ocho años. Fue en los campeonatos de Berlín del año 2014 cuando Mireia Belmonte se colgó el bronce en la misma prueba. Este resultado supone un respaldo importante para una María que ha tenido un verano excelente después de haber terminado quinta en los Mundiales de Budapest.

"Quería darlo todo desde el principio y que saliera lo que saliera que para eso he estado entrenando muy fuerte. No me lo crea todavía. Quería entrar de las primeras porque ahí se iba a decidir todo y es verdad que me he desviado un poco porque no veía bien la última recta, pero he luchado hasta el final para estar codo a codo con las mejores". Así de contenta y emocionada se mostraba la nadadora del CN Liceo que dedicó su brillante actuación a su familia, a su psicóloga y a su entrenador, Jesús de la Fuente.

"Estoy muy contenta, quería luchar este podio que sabía que era muy difícil porque había un nivel alto. Al final toda la temporada ha tenido su recompensa". La de Fuengirola tendrá que competir ahora en la prueba olímpica de 10 kilómetros y también en el relevo mixto junto a Guillem Pujol, Ángela Martínez y Carlos Garach. Ambas pruebas serán este domingo. Las pruebas de aguas abiertas se retrasaron al fin de semana por a las adversas condiciones meteorológicas que se dieron en la costa de Ostia Italia.

La otra representante española, Ángela Martínez, fue decimosexta en la prueba con un tiempo de 59'43". Por su parte, en categoría masculina, Carlos Garach acabó noveno con un crono de 53'34" y Guillem Pujol fue decimotercero con 55'07".

