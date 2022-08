Nadal recoge el testigo de Alcaraz en la batalla por el nº1: así está la lucha por destronar a Medvedev

La jornada negra del Masters 1.000 de Canadá, en la que cayeron sus tres primeros cabezas de serie en su debut, tiene importantes consecuencias sobre el ranking ATP. Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas dejaron huérfano el cuadro de Montreal y abren un panorama nuevo en la carrera por el número 1.

El gran beneficiado, sin quererlo, es Rafa Nadal. El tenista de Manacor, que justó anunció este miércoles por sorpresa su regreso a las pistas, es ahora el favorito a acabar el 2022 en lo más alto. Lidera la Race y lo tiene todo de cara para acabar adelantando a Medvedev antes de final de año.

Ese rol que ocupa ahora Nadal es el que hasta este miércoles se le daba a Alcaraz. El murciano venía con ganas a la gira americana, pero ser el segundo cabeza de serie en Montreal le pesó demasiado y la presión le jugó una mala pasada. El pupilo de Juan Carlos Ferrero no dice adiós a sus aspiraciones de cazar el nº1, pero lo tiene más difícil.

[Carlos Alcaraz reconoce su problema: "Es la primera vez que no he podido lidiar con la presión"]

La oportunidad que ha desaprovechado Alcaraz en Canadá es grande. Era su primera vez en el torneo y, por ende, podía sumar hasta 1.000 puntos correspondientes al ganador. Su derrota ante Tommy Paul le hace sumar apenas 10, dejando en nulo su paso por Montreal.

La suerte de Alcaraz es lo que pierden sus rivales. Tsitsipas perderá el lunes 350 puntos, alejándose en casi 400 del español. Pero lo más importante es lo que pierde Medvedev (-990), que defendía corona en tierras canadienses y sucumbió en su estreno contra Nick Kyrgios (7-6, 4-6 y 2-6).

Ranking ATP desde el lunes (en verde, jugadores que siguen compitiendo en Montreal)

El ranking, desde el lunes

Medvedev será, desde el lunes, el peor número 1 desde la reformulación en 2009 del ranking ATP. Tendrá un total de 6.885 puntos, cuando nadie en los últimos 13 años había bajado de los 7.000. Eso y, sobre todo, lo que tiene que defender por delante, le deja en una posición débil de cara a retener la corona hasta final de año.

La diferencia del ruso con el segundo, Alexander Zverev (6.760), es ahora mismo mínima. Solo 125 puntos de diferencia, pero el alemán, que se lesionó de gravedad en Roland Garros, no jugará la próxima semana en Cincinnati y perderá los 1.000 puntos de su victoria del año pasado. Vía libre para Nadal (5.620) y Alcaraz (5.045).

Los números en Cincinnati

La batalla se libra a partir del comienzo de la próxima semana. Medvedev y Alcaraz llegarán frescos tras su paso fugaz por Montreal y Nadal anunció que competiría en un torneo que hace cinco años que no pisa. Casper Ruud, en caso de ganar o llegar a la final en Canadá, es el único posible invitado sorpresa.

El que más puntos pone sobre la mesa es, otra vez, Medvedev. El ruso llegó a las semis en Cincinnati en 2021 y defenderá 360 puntos. Alcaraz, que no pasó de primera ronda hace un año, y Nadal, que no participó, solo pueden sumar. Carlos no tiene posibilidad de alcanzar el número 1 la próxima semana tras fallar en Canadá, pero Rafa podría asaltarlo ya si gana el Masters 1.000 y Medvedev no llega a cuartos de final.

Duelo a tres en el US Open

De no haber un cambio pasado Cincinnati, el momento de la verdad llegará en el US Open. El último Grand Slam del año se juega en Nueva York del 29 de agosto al 11 de septiembre. Medvedev defiende título, mientras que Nadal busca su Grand Slam número 23 y Alcaraz el primero de su carrera. Y el trono de la ATP en juego.

Quien peor lo tiene, otra vez, es Medvedev al defender los 2.000 puntos del título. Alcaraz fue la revelación del año pasado, llegando a cuartos de final, y defiende 360 puntos; Nadal, por su parte, parte de nuevo de cero incrementando sus opciones de alcanzar el puesto más alto del ranking ATP.

Medvedev, con el título de campeón del US Open. Jason Szenes EFE

La batalla, muy probablemente, se reducirá a los tres. No se espera que a Novak Djokovic, desde el lunes número 5 del ranking, se le vayan a abrir las puertas sin vacunarse y Tsitsipas se ha quedado atrás.

Quien se puede sumar a la fiesta es Zverev, que pretende jugar el US Open tras su lesión. Lo haría partiendo sin esos 1.000 puntos que se le restarán de Cincinnati y defendiendo 720 en Nueva York tras caer en semis el año pasado ante Djokovic. No tiene tanto margen como Nadal o Alcaraz para alcanzar a Medvedev en los próximos 30 días. Dos españoles lucharán por la corona contra el actual rey.

Sigue los temas que te interesan