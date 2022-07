El calendario de Rafa Nadal hasta finalizar 2022: los plazos de su lesión y las fechas señaladas

Rafa Nadal (Manacor, 1986) ya tenía planeado descansar tras Wimbledon, pero la lesión abdominal que sufre además le obligará a ello. El tenista español se relaja en Mallorca estos días tras regresar de Reino Unido. No tardará en volver a entrenar en pista para preparar lo que será su gira de cierre del 2022. La fecha clave es el US Open.

Nadal se fue de Wimbledon con una rotura de 7 milímetros en la zona abdominal. Retirarse del torneo era lo lógico, ya que jugar contra Nick Kyrgios en semis probablemente habría abierto la herida mucho más. De haber sido así, el proceso de recuperación se habría complicado y los plazos para regresar serían más largos.

Lo que no quería Nadal era poner en peligro el calendario del resto del año. A sus 36 años sabe que tiene que medir muy bien la carga de torneos que jugar. Tanto para prepararse lo mejor posible para las grandes citas como para no excederse en los esfuerzos. La lesión, en el punto actual, no compromete sus planes.

3-4 semanas de recuperación

Serán tres semanas -contando la actual- de recuperación. Cuatro a más tardar. Los primeros días, Rafa los está pasando con reposo total y aplicando frío a la zona afectada. Este tipo de roturas empiezan a cicatrizar rápido, por lo que a final de semana o comienzos de la que viene podrá estar entrenando en pista. Solo deberá tener cuidado con los gestos de saque o voleas altas, que son los que provocan tensión en el tejido.

A las dos semanas se puede volver a hacer esos movimientos sin pelota de por medio y a las tres ya con ella, pero sin pasarse con la potencia. A las cuatro es cuando el jugador puede recuperar todo su juego, incluido el servicio, sin que ello suponga un riesgo de recaer en la lesión. Conocidos los plazos, Nadal tiene clara la ruta a seguir de cara a la segunda parte de la temporada.

Montreal o Cincinnati

Nadal quiere regresar a la competición durante la primera quincena del mes de agosto. El día 8 arranca el Masters 1.000 de Montreal, en Canadá, y quiere estar allí. Este torneo lo ha ganado cinco veces a lo largo de su carrera, aunque la última vez que participó -y ganó- fue en 2019. En 2020 se canceló por la pandemia y en 2021 no lo jugó Rafa por culpa de la lesión que le hizo perderse Wimbledon y los JJOO de Tokio.

El calendario le da una alternativa a Nadal si no tuviera el 100% garantías de estar recuperado en Montreal. Se trata del Masters 1.000 de Cincinnati, que arranca la semana siguiente: del 15 al 21 de agosto. No lo disputa de 2017 y si juega en Canadá, lo lógico es que no lo haga aquí. El único año que jugó los dos seguidos y los ganó fue en 2013.

US Open: a por el 23

Su preparación hasta el US Open será esta, la misma que de no haber tenido la lesión que le hizo retirarse en Wimbledon. Nadal tiene como costumbre no jugar la semana de antes de un Grand Slam, por lo que hasta que arranque el 'grande' neoyorquino solo entrenará con su equipo.

Se da el caso de que en agosto podría ser número 1 del mundo. Nadal ha subido al tercer cajón del ranking ATP tras el reajuste provocado por los puntos que no ha podido repartir Wimbledon por su veto a rusos y bielorrusos. Con Zverev, 2º, fuera de juego por su lesión hasta el US Open, la única diferencia es con el líder, Daniil Medvedev: a 1.610 puntos. El ruso tiene que defender más puntos que Rafa, aunque no tiene como objetivo volver a estar en lo más alto y se centra únicamente en el último Grand Slam del año.

Rafael Nadal levanta el trofeo que le acredita como campeón del US Open 2019 REUTERS

El US Open se celebrará del 29 de agosto al 11 de septiembre. Allí Nadal buscará ganar su 23 Grand Slam de su carrera y volver a distanciarse de un Novak Djokovic que podría perderse toda la gira por EEUU. Dependerá de que las autoridades del país norteamericano cambien o no sus actuales restricciones por la pandemia, que impiden la entrada al país a aquellas personas que no estén vacunadas contra la Covid.

¿Qué vendrá después del US Open para Nadal? Seguramente el factor que vaya a marcar todo sea el estado de su pie. En Wimbledon reconocía no haber sentido molestias y en su equipo confían en haber dado con el método para que juegue sin dolor en la recta final de su carrera. Aún así, por delante tendrá un puñado de citas que deberá elegir si disputar o no.

Laver Cup, ATP Finals, Davis...

Nadal confirmó a comienzos de año su participación en la Laver Cup, que se jugará entre el 23 y el 25 de septiembre en el O2 Arena de Londres. Solo un problema físico apartaría a Rafa de representar al equipo europeo junto a Roger Federer, quizás por última vez. El suizo no juega un partido oficial desde julio de 2021 (Wimbledon) y ve la retirada cada vez más cercana, pero quiere despedirse en las pistas.

El último trimestre del año es el que más tiene Nadal en el aire. Los últimos dos Masters 1.000 se jugarán entre octubre y noviembre: Shanghai (8-14 de agosto), cuya celebración sigue dependiendo de la pandemia, y París-Bercy (31 de octubre - 6 de noviembre). Rafa no ha ganado en ninguno de ellos durante su carrera.

Rafa Nadal, en la Copa Davis EFE

La temporada la cerrarán las ATP Finals de Turín, del 13 al 20 de noviembre, para las que Nadal ya está clasificado por puntos y bajo su condición de doble campeón de Grand Slam en lo que va de año. En 2021 se las perdió por su lesión, mientras que en 2019 y 2020 sí las disputó.

Si las ATP Finals dependerán de su estado físico, lo que sí está casi descartado que juegue Nadal es la Copa Davis. En septiembre (13-18, en Valencia) se disputa la fase de grupos y en noviembre (23-27, en Málaga) se juega la fase final. Pese al deseo de David Ferrer, director del torneo, de que Rafa esté en el combinado español, la realidad a día de hoy es que está casi descartada la participación del manacorí.

El calendario de Nadal Masters 1.000 Montreal (8-14 de agosto) Masters 1.000 Cincinnati (15-21 de agosto): si no juega en Montreal US Open (29 de agosto-11 de septiembre) Grupos Copa Davis (13-18 de septiembre): casi descartado Laver Cup (23-25 de septiembre): confirmado Masters 1.000 Shanghai (9-16 de octubre): torneo por confirmar Masters 1.000 París-Bercy (31 de octubre-6 de noviembre) ATP Finals Turín (13-20 de noviembre): ya clasificado Finales Copa Davis (23-27 de noviembre): si España se clasifica; casi descartado



*en negrita: participaciones más probables de Nadal

