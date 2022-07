Federer empieza de cero: inicia su cuenta atrás para jugar Wimbledon en 2023 fuera del ránking mundial

El pasado domingo vimos cómo Novak Djokovic levantaba el trofeo de Wimbledon y, meses atrás, cómo Nadal ganaba el Open de Australia y Roland Garros. Los dos componentes que acompañan a Roger Federer en el 'Big three' y que a pesar de su edad siguen ganando títulos de Grand Slam.

Precisamente con estos títulos el español y el serbio han mantenido viva su capacidad competitiva y han seguido bajo el foco mediático, pero no hay que olvidar que hasta que entró 2022 los tres tenistas estaban empatados a 20 Grand Slam en una clasificación que siempre había liderado Federer.

En plena pelea por saber cuál de los tres va a ser el que acabe su carrera con más 'grandes', Federer parece partir en clara desventaja debido a su edad y a las lesiones. A punto de cumplir 41 años y tras más de un año sin competir por una operación de rodilla, las preocupaciones del suizo son más prosaicas.

Roger Federer marchándose de la pista de Wimbledon Adam Davy / PA Wire / dpa

Ahora mismo no parece probable que Federer vuelva a entrar en la pelea por los Grand Slam y su principal motivación es poder volver a las pistas y sentirse competitivo después de haberse quedado sin puntos en el ránking ATP. Una de las grandes ilusiones del de Basilea es poder volver a pisar la hierba de Wimbledon.

La semana pasada estuvo en el Grand Slam británico vestido de traje junto a grandes figuras históricas del torneo con motivo del 100 aniversario de la pista central del All England Club. La ovación del público londinense fue atronadora y Federer prometió hacer todo lo posible para volver al menos una última vez en 2023.

Desde que se lesionara precisamente en Wimbledon en 2021 de la rodilla y se operara posteriormente no ha vuelto a jugar, pero cada vez queda menos para verle volver a competir. El torneo de Basilea de octubre y la Laver Cup son sus objetivos, y precisamente el torneo suizo ya ha asegurado la presencia de Federer.

"Después de un parón de dos años debido a la pandemia, el torneo de Basilea regresará al ATP Tour en el otoño de 2022. El 10 veces campeón y héroe local Roger Federer anunció su regreso al estadio en St. Jakobshalle. El mejor suizo de todos los tiempos ha confirmado que su agenda inicial incluirá la Laver Cup en Londres, seguida del torneo de Basilea", informó el torneo.

Nadal y Djokovic, con ventaja

Esas son por tanto las dos primeras piedras de toque para un deportista que a sus 41 años todavía no ha tirado la toalla. Cierto es que parece descartado de la lucha por los grandes torneos, mientras que Nadal y Djokovic sobreviven al paso del tiempo y a las lesiones (como buenamente pueden).

En el caso de Nadal (36 años) llegaba a Wimbledon con el objetivo de hacer un 3 de 3 en 'grandes' este año y acercarse al Grand Slam completo, algo que nadie consigue desde el año 1969, cuando lo hizo Rod Laver. Nadal superó la lesión del pie y ganó Roland Garros, pero una rotura abdominal tras ganar en cuartos de Wimbledon a Taylor Fritz le apartó del torneo y de volver a encontrarse en la final con Djokovic.

Novak Djokovic y Roger Federer en el evento de la pista central de Wimbledon. REUTERS

Precisamente Djokovic (35 años) acaba de ganar su 7º Wimbledon y se queda a uno del récord de Federer en Londres. El serbio también ha tenido problemas físicos y extradeportivos, como con la polémica del coronavirus, que le impidió disputar el Abierto de Australia. Aun así ya suma 21 Grand Slam y espera poder empatar a 22 con Nadal ganando en el US Open, siempre y cuando el torneo le permita participar.

Objetivos lejanos para Federer que, antes que nada, ha desaparecido del ránking ATP al quedarse sin puntos, algo que no ocurría desde septiembre del año 1997. La semana pasada aparecía aún en el puesto 97, su posición más baja desde 1999, un año después de su primera aparición en el circuito profesional.

Una situación muy parecida a la de Serena Williams en el circuito femenino, ya que tampoco aparece en estos momentos en el ránking del WTA. Williams regresó en Wimbledon después de un año de ausencia de las pistas, perdiendo en primera ronda ante la francesa Harmony Tan, y quedándose sin sus últimos puntos en la clasificación.

El suizo entró en el ránking mundial el 22 de septiembre de 1997, en la posición 803. Volvió a los 0 puntos la semana del 7 de diciembre de 1998 para posteriormente escalar hasta ser top-100 en septiembre de 1999, top-50 en marzo de 2000 y top-10 el 20 de mayo de 2002.

Récord de semanas en el Nº1

Federer se estrenó en el número uno mundial el 2 de febrero de 2004 y acumuló 310 semanas en la posición, con una racha que continúa siendo el récord con 237 consecutivas entre 2004 y 2008. En 2021, Federer ya había perdido la condición de top-10, comenzando 2022 en la decimosexta plaza.

"He tenido la suerte de jugar muchos partidos en esta pista. Es genial estar aquí con todos los demás campeones. Esta cancha me ha dado mis mayores victorias y mis mayores derrotas. Espero poder volver aquí una vez más", decía sorbe la pista central del All England Club Roger Federer hace unos días, en clara alusión a su objetivo de jugar, al menos, una vez más en Wimbledon.

Roger Federer, en Wimbledon 2021 Reuters

"Me hubiera encantado estar aquí. Sabía que al salir aquí el año pasado iba a ser un año difícil. Tal vez no pensé que me iba a llevar tanto tiempo volver, pero la rodilla ha sido dura. Pero he sido feliz, he sido feliz en casa. Ha sido un buen año, independientemente del tenis. Nuestros hijos están bien... Viajé tanto durante tantos años", comentó el helvético sobre sus experiencias durante este último año.

Ahora, al no tener puntos en el ránking ATP, es una situación que le puede suponer un problema a la hora de acudir a los torneos, aunque en su caso será difícil que no obtenga una invitación por parte de cualquier organización.

Eso sí, a nivel competitivo afrontará un recorrido más complicado en los campeonatos, ya que no partirá como cabeza de serie, lo que implica que podrá enfrentarse con los tenistas de más nivel desde la primera ronda.

