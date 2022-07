Kyrgios ya sueña con Rafa Nadal: "Probablemente sea el partido más visto de la historia del tenis"

Nick Kyrgios cuenta las horas para enfrentarse a Rafa Nadal en las semifinales de Wimbledon. Aunque bien es cierto que la presencia del tenista español en la pista del All England Club es todavía una incógnita. Durante su partido contra Taylor Fritz se resintió de unos problemas en la zona del abdominal y no ha querido asegurar que juegue el viernes ante el australiano.

Pese a ello, Kyrgios se ha mostrado desatado a la hora de hablar de su nuevo partido frente a Rafa Nadal. "Va a ser muy especial para mí jugar contra Rafa aquí. Hemos tenido batallas increíbles en la pista central. Me ganó una vez y yo le he ganado otra", ha recordado.

"Tenemos personalidades muy distintas, pero nos respetamos al máximo. Va a ser un partido con el que se le hará la boca agua a los aficionados. Probablemente sea el partido más visto de la historia", ha agregado el australiano durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

[Rafa Nadal: "Algo no va bien en el abdominal... espero estar listo para la semifinal"]

Precisamente, este miércoles se han cumplido catorce años de aquella memorable final entre Rafa Nadal y Roger Federer en Wimbledon. Un duelo que todavía hoy se sigue recordando y que marcó un antes y un después. Nick Kyrgios cree que su duelo ante el de Manacor puede incluso superar aquello.

Un Kyrgios más serio

Pese a sus idas y venidas, las polémicas tanto dentro como fuera de las pistas, en cuanto a su tenis, el australiano parece haber madurado, parece haber dado un paso adelante. Sobre ello también ha hablado en rueda de prensa: "Creo que en los últimos dos años nadie hubiera pensado que podría hacer esto".

Nick Kyrgios, en Wimbledon 2022 Reuters

"Hubieran dicho que no tengo la disciplina suficiente, que no tengo el físico, que no tengo la mentalidad para logrado. Incluso yo empecé a dudar de mí mismo, con todos esos pensamientos entrando y saliendo de mi mente", ha continuado diciendo el considerado como 'el chico malo del tenis'.

"En el último año y medio tuve dudas sobre si quería seguir jugando. Perdí el amor por el juego, las ganas, la chispa. Entonces algunas cosas cambiaron en mi vida. Me di cuenta de que mucha gente quería que jugara. Ahora noto que me queda gasolina en el depósito. Siento que estoy jugando el mejor tenis de mi carrera. Mentalmente me encuentro genial", ha sentenciado Kyrgios.

El australiano quiere ganar su primer Grand Slam. Rafa Nadal busca el 23º de su carrera. Este año, el español es el único que puede presumir de haber ganado un major. Se impuso en el Abierto de Australia a principios de 2022 y repitió triunfo en Roland Garros. Ahora se ha vuelto a superar a sí mismo con su victoria ante Taylor Fritz, pero todavía queda por saberse si podrá estar ante Nick Kyrgios en 'semis'.

