Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, hoy en directo | Roland Garros 2022, tenis en vivo

Alexander Zverev, tras vencer a Bernabé Zapata. REUTERS

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev han expresado abiertamente sus quejas por los horarios diurnos y nocturnos.

El español, tras derrotar a Khachanov en octavos de final, se mostró disconforme con jugar sus partidos en el turno de noche.

"No me parecería justo. Yo ya he jugado dos veces en el turno de noche. No digo que me moleste jugar, pero tienes menos tiempo de descansar y se termina todo muy tarde", señaló.

Zverev ha lanzado un órdago a la dirección de Roland Garros 2022, al afirmar que tienen una debilidad por el español.

"Es obvio en qué dirección están yendo las cosas y se nota que el torneo quiere ver ganar a Alcaraz", recalcó.