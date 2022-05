Rafa Nadal: "Carlos Alcaraz está mejor y más en forma, parte con ventaja si jugamos"

Los nervios y la épica pasaron del Santiago Bernabéu a la Caja Mágica en menos de 24 horas. De la victoria del Real Madrid ante el Manchester City a la de Rafa Nadal contra David Goffin. No lo tuvieron fácil ni los blancos ni tampoco el gran campeón del tenis español. Pero ambos lograron el objetivo. Ahora le puede esperar otro madridista, Carlos Alcaraz.

Rafa Nadal dispuso de una bola de partido en el segundo set, pero fue en la tercera manga donde el manacorí se impuso a su rival. En el tie-break, además. Àlex Corretja le preguntó después de su victoria por esa épica. El tenista balear calificó el final del duelo como "increíble", pero reconoció que lo tenía que haber cerrado mucho antes.

"Ha sido un final de partido increíble al que nunca hubiéramos tenido que llegar. Pero sabemos que las cosas no son perfectas en este momento. Hay que pelear hasta el final y es lo que he hecho con la ayuda de todos vosotros (aficionados)", comenzó diciendo Nadal para el aplauso de los aficionados de la Caja Mágica.

Rafa Nadal, en el Mutua Madrid Open 2022 Reuters

Así se refirió después a ese ambiente espectacular que se vive en la Caja Mágica. Especialmente cuando él está en la pista: "Jugar en Madrid es siempre un regalo. Me encanta la competición y entrenamos para sobreponernos a situaciones adversas. Sin esa capacidad haría un tiempo que estaría en otras cosas".

Regreso a la competición

Sobre su regreso, Rafa Nadal señaló que "hay que tener la humildad para no considerarse tan bueno como para no cometer errores". "A veces las cosas no se terminan cuando uno espera", afirmó el tenista español. En la jornada del miércoles, ya hablaron sobre el periodo de inactividad y el ir cogiendo ritmo de competición

"Necesitaba ritmo, pero no tanto. Hay que ser realistas, sé cómo he llegado aquí y sé que es una semana complicada. Ganar dos partidos aquí es una noticia fantástica. Voy a intentar darlo todo mañana y darme mis opciones", sentenció un Rafa Nadal que sigue adelante en el Mutua Madrid Open 2022.

Rueda de prensa

Ya en rueda de prensa, el balear se refirió a su lesión crónica: "Me duele el pie y voy cojo, esto es parte de mi día a día. La lesión es crónica e incurable. Eso es lo malo de no haber cerrado el partido antes. Mañana me puedo levantar con más problemas de la cuenta y hay que aceptarlo".

Rafa Nadal, en el Mutua Madrid Open 2022 Reuters

También habló sobre su duelo con Carlos Alcaraz: "Alcaraz está mejor y más en forma que yo porque llevo un periodo fuera. El parte con ventaja en el partido de mañana si jugamos. Pase lo que pase en el partido, espero que me sirva para el futuro. Para mi lo importante es quién vaya a ser mejor dentro de tres semanas. Desgraciadamente, estoy pensando a medio plaz".

"¿Rivalidad con Alcaraz? Mis rivales han sido Djokovic, Federer y Murrary. Si tuviera diez años menos podríamos hablar de rivalidad. Carlos es un rival más que va a competir para las cosas importantes. Me va a molestas a nivel tenístco el tiempo que me quede, pero luego lo voy a disfrutar como espectador. Nos va a dar muchas alegrías en los próximos 10-12 años", agregó el ganador de 21 Grand Slam.

Para finalizar, se hizo eco de la comparación con el Real Madrid: "La remontada de anoche fue increíble, emocionante e inolvidable para los que somos del Madrid y nos gusta el fútbol. Del mismo modo fue cruel para el City sé lo duro que es perder de esta manera como deportista".

