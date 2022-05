Alcaraz ha logrado a los 19 años más que Djokovic y Federer pero menos que Rafa Nadal a su edad

Es 5 de mayo. Es el día de Carlos Alcaraz. Hace 19 años llegó al mundo un niño de El Palmar cuyo propósito fue el de cambiar el tenis para siempre. Aunque huye de comparaciones con Rafa Nadal, es imposible no hacerlo. El balear vivió a esta edad el inicio de su leyenda y el murciano parece que va camino de lo mismo. Lo que también es una obviedad ya es que su carrera ha comenzado mejor que la de Novak Djokovic y Roger Federer, que no habían ganado ningún título ATP a esta edad.

Si en 2021 entró con wildcard al Mutua Madrid Open, donde vivió un 18 cumpleaños especial enfrentándose a Rafa Nadal por primera vez, esta vez ha llegado como cabeza de serie en su condición de nº 9 del ranking ATP. El crecimiento del tenista de El Palmar es único en los últimos años, se ha convertido en un fenómeno adorado por sus rivales y por todos aquellos que disfrutan de este deporte. Si no, que le pregunten al hijo de Djokovic.

Es curioso, pero hace 15 años se dio el caso de un tenista que eliminó a Nadal y Djokovic en el torneo de Madrid. Fue el argentino David Nabaldian que, para hacer más difícil la apuesta, también se cargó en esa edición a Roger Federer. Ese es el camino que ha emprendido Alcaraz esta misma semana ya que está en el mismo lado del cuadro que el español y el serbio. En cualquier caso, lo más importante por encima de todo es que su progresión no deja de sorprender.

Ascenso fulgurante

El tenista de El Palmar se convirtió en el noveno jugador más joven en entrar entre los diez mejores del mundo la semana pasada. Lo más curioso de todo, que ahonda más en la relación entre Alcaraz y Nadal, es que lo hizo el mismo día y a la misma edad que Rafa. El balear también saltó entre los mejores del circuito tras disputar el Trofeo Conde de Godó. Todo esto ha sido posible tras un inicio de temporada fulgurante.

Carlos Alcaraz

Además de ganar en Barcelona, también se impuso en Río de Janeiro y, sobre todo, consiguió su primer Masters 1.000 en Miami. También rozó otra final en Indian Wells, cuando cayó ante Nadal. No tuvo la misma suerte en Montecarlo y dio la cara en el Open de Australia. Todo esto se une al fantástico 2021 en el que explotó consiguiendo su primer trofeo ATP y se consagró en las Next Gen Finals. Además, logró su mejor resultado en un Grand Slam con los cuartos de final del US Open. Unos resultados que solo se pueden comparar con Rafael.

Nadal, único

El cumpleaños de Nadal es en mitad de Roland Garros, el 3 de junio. Se puede decir que su imagen en los Grand Slam fue mejor que la de Alcaraz ya que el día de su cumpleaños jugó las semifinales del torneo que terminaría ganando, ya con 19 años. En 2005 fue cuando llegó a esta edad, un año que se recuerda por su explosión. Su primer ATP llegó un año antes en Sopot. Desde entonces, comenzó su legado de éxitos.

Rafael Nadal

Comenzaba el año con triunfos en Costa Do Sauipe, Acapulco y Barcelona. Entremedias llegaba también su primer Masters 1.000 con su triunfo en Montecarlo. Para entonces, Madrid se disputaba en la parte final del año en su condición de torneo de pista dura, aunque también lo ganaría posteriormente. Antes de Roland Garros ganaría en Roma, así como redondeaba el año con su cuarto gran torneo en Canadá. Ese es el reto que le espera a Alcaraz hasta el final del año.

Mejor que Djokovic

Lo que está claro es que el inicio de carrera de Carlos es mejor que el de Djokovic. El serbio conseguiría sus primeros títulos ATP en 2006, pero después de haber cumplido los 19 (los hace el 22 de mayo).

Novak Djokovic

Sus triunfos en Amersfoort y Metz llegaban eso sí después de una temporada con 18 en la que entró en las fases finales de los cuatro Grand Slam. Su mejor resultado también llegaría después de alcanzar esa edad, cuando se metía en cuartos de final de Roland Garros.

Y que Federer

Siempre se habla del gran cambio que tuvo que dar Federer en su tenis desde sus inicios hasta que se consagró con 19 años. Roger los cumplió el 8 de agosto del 2000 y no sería hasta 2001 cuando su nombre comenzó a coger fuerza cuando conseguiría llegar a los cuartos de final de Roland Garros y Wimbledon.

Roger Federer

Antes, su mejor resultado había sido unos octavos de final sobre la arcilla de París y ser finalista en el torneo de Marsella. Ya con esa edad se quedó a las puertas de la medalla de bronce en Sídney.

