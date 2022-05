Dani Carvajal compara al Real Madrid con Rafa Nadal: "Es creer hasta el final, va en el ADN"

El Mutua Madrid Open centra la actualidad deportiva de la jornada en la capital. Después de la victoria, con pase a la final de la Champions League incluido, del Real Madrid ante el Manchester City, la Caja Mágica vuelve a colocarse en el centro. Y ahí el gran reclamo es Rafa Nadal.

Igual que el tenista manacorí fue al estadio Santiago Bernabéu, tanto para ver al Real Madrid ganar La Liga ante el RCD Espanyol como frente al Manchester City, un miembro de la primera plantilla del equipo blanco ha acudido a la Caja Mágica. Esto no es otro que un Dani Carvajal que ha comparado el ADN madridista con el de Rafa Nadal.

Carvajal, que no pudo acudir al estreno del balear en el Mutua Madrid Open por la Champions, ha destacado que no suele perderse la cita anual del Masters 1000 español. "Suelo venir casi todos los años, sobre todo para ver a Rafa y no podía faltar a la cita", ha afirmado el internacional español.

Rafa Nadal, en el Mutua Madrid Open 2022 Reuters

Desde la Caja Mágica, Dani Carvajal fue preguntado por ese gen ganador, de pelear hasta el final, haciendo posible lo imposible, que tienen en común tanto el Real Madrid como Rafa Nadal. "Si lo supiese, te lo diría. Al final es creer hasta el final, como hace Rafa. Creer hasta el final. Va en nuestro ADN y en el suyo. Ahora a la final de París", ha asegurado el defensa.

La gloria en París

El Real Madrid se enfrentará el próximo sábado 28 de mayo al Liverpool en la final de la máxima competición del fútbol europeo. Por la invasión de Rusia a Ucrania, la sede para el desenlace de la Champions League es París. Un lugar mágico para que los blancos puedan volver a levantar la 'Orejona' por decimocuarta vez en su historia. Hasta la Ciudad de la Luz llegará también Rafa Nadal para intentar sumar su 22º título de Grand Slam en Roland Garros.

