Pelé se rinde a su "amigo" Rodrygo: "Estás bendecido y todavía tienes que darnos muchas alegrías"

Rodrygo Goes fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Un doblete del joven extremo brasileño forzó la prórroga camino a la final de París 2022. Después de su soberbia actuación, hasta 'O Rei' Pelé se rinde a su compatriota.

A través de su cuenta de Instagram, el mito del fútbol, considerado como el gran más de todos los tiempos, ha querido felicitar a Rodrygo por su rotundo éxito con el Real Madrid en la Champions. "Estás bendecido", ha asegurado Pelé sobre el jugador merengue. Pero, además, ha destacado que "todavía" dará "muchas alegrías" como la de este 4 de mayo.

"Siempre supe que llegaría el día de felicitarte, amigo mío. No puede ser de otra manera para aquellos que trabajan duro y aman lo que hacen. Estás bendecido y todavía tienes que darnos muchas alegrías. Felicidades al Real Madrid. ¡Estoy deseando ver la final!", ha escrito la leyenda canarinha en sus redes sociales.

Un mensaje al que no ha tardado en responder el propio Rodrygo. "Gracias por tus palabras, Rei, Nunca olvidaré tus consejos y te estaré eternamente agradecido", ha escrito en el post el futbolista de 21 años. Un Rodrygo que se mostró muy emocionado al final del partido ante el City de Guardiola.

Después del partido, Rodrygo Goes destacó, ante el micrófono de Movistar Liga de Campeones aseguró que no tenía palabras para analizar lo sucedido: "No puedo explicar, no tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Dios me miró y me dijo: 'Hoy es tu día'. Estoy muy feliz de llevar al Madrid a donde tiene que estar, que es en la final de la Champions".

"No estaba ni escuchando lo que mis compañeros me decían, porque no me creía lo que estaba pasando. No sé cuándo fue mi primer gol. Estábamos muertos ya, y pasó lo que pasó. Sé que vinieron a felicitarme y estoy muy feliz", continuó el brasileño. El extremo mantiene un particular idilio con la Champions: "Es mi mejor versión y espero seguir marcando muchos más goles".

"Con esta camiseta aprendemos a pelear hasta el final. Estábamos casi muertos, pero con mi primer gol empezamos a creer un poco. Habíamos remontado en otros partidos. Después de mi primer gol, ya metimos el otro. Estoy muy feliz", sentenció Rodrygo tras protagonizar su gran noche.

