De Laurentiis ataca al PSG: "¿Qué ha ganado estos años además de la Ligue-1? El dinero no lo es todo"

Aurelio De Laurentiis no suele dejar indiferente nadie cuando habla. Y lo ha vuelto a hacer. El presidente del SSC Nápoles estuvo presente en un encuentro con los estudiantes del Instituto Técnico Francesco Giordani. Aprovechó el momento para cargar contra modelos como los del Paris Saint-Germain o el Chelsea.

"¿Me dicen que ha ganado el PSG en todos estos años, además del campeonato francés? El dinero no lo es todo, no hay una relación automática entre gastar y ganar. Mirad al Chelsea, al que valoraron en 6,5 mil millones de euros, y no ha ganado muchas ligas últimamente", afirmó De Laurentiis.

El mandamás del Nápoles suele ser un hueso duro de roer en las negociaciones. De Laurentiis cuida con mucho recelo la situación de su club: "Si hubiera escuchado mis instintos de tifoso, hubiéramos quebrado cada año. Llevo dieciocho años aquí, los balances siempre son positivos y desde hace trece seguidos jugamos siempre en Europa".

Superliga, Ancelotti...

También se refirió en este encuentro al proyecto de la Superliga Europea: "Fui de los primeros en llamar a Andrea Agnelli para decirle que se estaba equivocando. Digo que no a la Superliga, pero también lo digo a esta Champions, a la que debo participar por razones de ingresos. Hay que respetar más a las ligas domésticas".

De Laurentiis en un entrenamiento del Napolés EFE

Al mismo tiempo, indicó cuál sería, a su juicio, un buen modelo para el futuro del fútbol europeo: "Yo organizaría un campeonato europeo con dos grupos de 25 equipos: en el primero, los primeros cinco equipos de los cinco campeonatos top. En el otro, los 25 ganadores de las otras ligas".

Finalmente, se refirió a la renovación de Mertens. "Decidiremos a final de la temporada", señaló De Laurentiis. Para rematar hablando sobre un Ancelotti que puede sumar una nueva Champions a su palmarés: "Es un trozo de Nápoles, gana y lo sabe hacer muy bien. Es técnico de equipo top. Nosotros en Nápoles somos raros, sabemos criticar pero no hacer autocrítica".

